서울재즈페스티벌, ‘탱크 데이’ 논란 스벅 부스 뺐다

스타벅스가 ‘탱크 데이’ 이벤트로 5·18 폄훼 논란을 빚고 있는 가운데, 오는 22~24일 열리는 대규모 음악 축제에서 스타벅스 부스 운영이 취소됐다.
서울재즈페스티벌(서재페)를 주최하는 공연 기획사 측은 20일 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “‘제18회 서울재즈페스티벌 2026’에서 스타벅스 부스는 운영하지 않게 됐다”며 “관객 여러분들의 양해를 부탁드린다”고 전했다.
‘서재페’는 오는 22~24일 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 열리며, 매년 상반기 열리는 음악 페스티벌 중 가장 큰 규모다.
주최 측은 스타벅스 부스 운영 취소에 대해 구체적인 이유를 밝히지는 않았지만, 최근 5·18 폄훼 논란 때문이라는 분석이 나온다.
앞서 스타벅스는 5·18민주화운동 기념일이었던 18일 자사 애플리케이션(앱)을 통해 텀블러 판매 촉진을 위한 ‘탱크 데이’를 열었다. 소비자들은 5월 18일과 ‘탱크 데이’를 함께 표기한 건 5·18 당시 광주에 투입된 계엄군과 전차(탱크)를 연상하게 한다고 지적했다.
캠페인 문구 중 ‘책상에 탁’ 표현은 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰이 “책상을 ‘탁’ 치니 ‘억’ 하고 죽었다”고 한 대목을 떠올리게 한다는 지적도 이어졌다.
논란이 커지자 정용진 신세계그룹 회장은 스타벅스 대표를 경질하고 19일 본인 명의의 대국민 사과문을 냈다. 하지만 스타벅스 글로벌 본사가 조사에 나서는 등 사태는 점점 커지고 있다.
일각에서는 신세계그룹이 광주에서 진행 중인 개발 사업들도 차질을 빚을 수 있다는 관측이 나온다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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