박형준 “알뜰폰 이용자 여론조사 안잡혀…실제 표심은 내가 유리”[정치를 부탁해]

동아일보 정치 라이브 ＜정치를 부탁해＞ - 일시: 월·수요일 오전 10~11시 - 토크: 박형준 국민의힘 부산시장 후보 - 진행·연출: 조동주 김선우 - 동아일보 유튜브 : www.youtube.com/@donga-ilbo
박형준 국민의힘 부산시장 후보가 20일 6·3 지방선거를 2주 앞두고 “선거 당일에는 여야 후보 간 격차가 0%포인트(p) 내외의 초접전으로 갈 것”이라고 전망했다. 선거일이 다가올수록 더불어민주당 전재수 후보와의 지지율 격차가 줄어들고 있다며 영남권 보수층의 막판 결집을 자신한 것이다. 또 지선과 함께 치러지는 부산 북구갑 재보궐선거 보수 후보 단일화 문제와 관련해 “지방선거를 놓치면 우리 당 지도부의 미래도 어두워지지 않겠느냐”며 장동혁 국민의힘 대표 등 당 지도부의 결단을 정면 압박했다.
박 후보는 이날 동아일보 유튜브 채널 ‘정치를 부탁해’에 출연해 “여론조사는 개별 조사가 들쭉날쭉하기 때문에 2~3주를 묶어 추세를 봐야 한다”며 “한 달 반 전에는 분명히 15%p 이상 차이가 났지만, 한 달 전쯤 10%p 내외로 줄어들었고 지금은 대개 5%p 내외에서 움직이고 있다”고 주장했다. 이어 “2주 뒤 선거 때까지 5%p 내외에서 0%p 내외로 옮겨갈 것이라는 게 제 예상”이라며 “굉장히 치열한 접전이 될 것”이라고 했다.
박 후보는 영남권 여론조사에 잡히지 않는 ‘샤이보수’층을 전체 유권자 중 5~7% 규모로 추산했다. 그는 그 근거로 알뜰폰 이용자의 여론조사 누락 문제를 지목했다. 박 후보는 “알뜰폰 이용자가 대체로 70대 이상이거나 20대인 경우가 많아 이들의 표심이 여론조사에 정확히 반영되지 않고 있다”고 분석했다. 여론조사의 구조적 편향 때문에 실제 표심은 더 자신에게 유리하게 작용할 것이라는 주장이다.
박 후보는 보수 결집의 결정적 계기로 더불어민주당이 추진한 ‘조작기소·조작수사 진상규명 특검법’을 꼽았다. 그는 “대한민국은 민주공화국의 대통령제이지 군주제가 아니다. 대통령이 헌법 위에 있을 수 없고, 자기 죄를 지우기 위해 특검법을 만든다는 것은 문명 민주국가에서는 있을 수 없는 일”이라고 비판했다. 이어 “국회 절대다수 의석을 갖고 행정권을 장악하고 사법까지 장악한 위에서 이루어지는 일이라는 인식이 시민들 사이에 확산되고 있다”며 “견제를 해야 하는데 낙동강이 최후의 전선이라는 인식이 부산 시민들 사이에 퍼지고 있다”고 했다.
전재수 민주당 후보를 향한 공세도 이어졌다. 박 후보는 이른바 ‘통일교 까르띠에 시계 의혹’과 관련해 “수사 자체가 부실했고, 후보 확정 뒤 곧바로 면죄부를 줬다”며 “진술과 수사 결과 사이에 차이가 있다. 진술에서는 시계도 까르띠에뿐 아니라 불가리도 있었고, 금액도 수사 결과보다 더 많은데 공소권 없음 처리를 위해 가져다 맞춘 의심이 있다”고 주장했다. 국민의힘은 이와 관련해 당 차원의 재수사를 의뢰한 상태다. 박 후보는 또 시계 수리를 맡긴 사람이 전 후보의 지인이라는 점을 들어 “까르띠에가 하늘에서 떨어졌느냐”고 반문하며 “받았느냐 안 받았느냐는 질문에 ‘수사기관에서 안 받았다고 진술했다’는 식으로 빠져나간다. 허위사실 공표를 피하기 위한 방책으로, 시민들에게 정직하지 못한 것”이라고 했다.
자신의 부인을 둘러싼 화랑 의혹에 대해서는 법적 대응 방침을 밝혔다. 박 후보는 “퐁피두미술관 유치에 집사람이 공모에 동참했다는 것은 있을 수 없는 허위사실”이라며 “달맞이고개의 20여 년간 정상적으로 추진된 공원 조성사업을 특정 화랑의 앞마당 사업이라고 얘기하는 것 역시 허위사실 공표”라고 했다.
한편 최근 본인이 출연했던 한 청년 인플루언서 유튜브 채널 성격 논란에 대해서는 “그 채널을 한 번도 본 적이 없는 상태에서 인터뷰를 했고, 사후에 알고 삭제를 요청했다”며 “불필요한 논란을 일으킨 점은 제 불찰”이라고 사과했다. 박 후보가 14일 출연한 곳은 강성 보수 성향 유튜버 ‘감동란’ 김소은 씨의 채널로, 시각장애인 김예지 국민의힘 의원에 대한 장애 비하 발언으로 논란을 빚은 바 있다.
박 후보는 부산 북구갑 국회의원 재보궐선거의 보수 단일화 문제도 정면으로 거론했다. 박민식 국민의힘 후보 및 당 지도부와 결이 다른 입장이다. 그는 “부산 국회의원들 사이에서 비공개 논의가 활발히 진행 중”이라며 “부산시장 선거가 이번 지방선거 승패의 가늠자가 되고, 북구갑 선거까지 결합되면서 관심이 높아진 만큼 보수 분열을 가속화하거나 영남권 선거 전체에 부정적 영향을 줘서는 안 된다는 인식은 분명하다”고 했다. 이어 “현실적으로는 단일화를 하는 게 바람직하다”고 못 박았다.
전날 정청래 민주당 대표가 “한동훈이 살아 돌아오는 꼴을 장동혁이 보겠느냐”며 단일화 무산을 자신한 데 대해 박 후보는 “대승적인 차원에서 접근해야 한다”라고 받아쳤다. 이어 “부산 선거 승리는 장동혁 대표에게도 절실한 과제다. 지방선거를 놓치면 우리 당 지도부의 미래도 어두워지지 않겠느냐”며 사실상 당 지도부의 결단을 압박하는 메시지를 던졌다.
▷ 조동주: 오늘 첫 번째 시간, 지방선거 릴레이 인터뷰 바로 들어가겠습니다. 박형준 국민의힘 부산시장 후보 전화 연결돼 있는데요. 후보님 안녕하십니까? 나와 계십니까?
▶ 박형준: 네 안녕하십니까? 반갑습니다.
▷ 조동주: 네 반갑습니다. 요즘에 진짜 TV 틀면 유튜브 틀면 후보님 모습이 많이 나오는데 요즘 엄청 바쁘시죠?
▶ 박형준: 네, 정신없습니다.
▷ 조동주: 아무래도
▶ 박형준: 아 분신술을 쓸 수 있었으면 좋겠다는 생각이 들 정도입니다.
▷ 조동주: 제가 얼마 전에 후보님께서 부산 글로벌 허브도시 특별법 처리 촉구하시면서 국회에서 삭발하실 때 멀리서 지켜봤었는데. 사실 서울에서의 반응은 아 선비 같은 박형준이 저렇게 삭발하는 결기가 있네 하면서 사실 여론이 되게 좋더라고요. 그래서 저도 그런 여론들을 좀 전해 듣고 있는데 어떻게 좀 체감이 되십니까?
▶ 박형준: 네 머리 깎은 다음에 좀 평가도 달라지는 것 같고요. 선비나 학자 스타일에서 투사가 돼 가는 것 같다. 이제 좀 정치인 같다 뭐 이런 얘기를 많이 듣고 있습니다.
▷ 조동주: 네 맞습니다. 저도 서울에서 비슷한 얘기들을 많이 듣고 있습니다. 현안 관련해서 본격적으로 질문을 드리면, 부산의 표심이 처음에 여론조사 할 때는 두 자릿수 격차가 났다가 한 자릿수로 좁혀지는 흐름이 보입니다. 그런데 이런 것들에 영남권을 중심으로 보수층 결집이 일어나고 있다는 분석도 있고. 민주당에서는 국민의힘이 후보가 확정됐으니까 나오는 거지 예상 가능한 범주다 이러면서 최대한 의미를 축소하려는 그런 흐름이 있어요. 후보님께서는 이런 부산의 민심 흐름 어떻게 보고 계십니까?
▶ 박형준: 여론조사를 볼 때, 개별 조사들은 들쭉날쭉하기 때문에 2~3주를 묶어 갖고 추세를 좀 봐줘야 되거든요. 2~3주 묶어보고 이렇게 하면, 한 달 반 전에는 분명히 한 15% 이상 차이가 났습니다. 그런데 한 달 전쯤 되니까 이게 10% 내외로 줄어들었고요. 지금은 요즘 나오는 조사들은 좀 들쭉날쭉합니다마는 대개 5% 내외에서 움직입니다. 그래서 그게 지금 현재 상황이고 2주 있으면 선거가 있으니까 그때까지 이게 5% 내외에서 0% 내외로 옮겨갈 것이다 하는 게 제 예상이고요. 그러면 굉장히 치열한 접전이 되리라고 생각을 합니다. 다만 영남은, 부산은 지난 대선이나 총선이나 이런 데서 보면 분명히 여론조사에서 잡히지 않는 민심이 5% 내지 7% 있다고 봅니다. 그래서 이런 부분들을 투표장에 이른바 샤이보수라고 보통 얘기하는 건데요. 현재 여론조사에서 분명히 맹점이 있는 게 알뜰폰 쓰는 한 20%가 여론조사에 빠지거든요.
▷ 조동주: 아, 예.
▶ 박형준: 예, 이 문제가 사실은 여론조사의 바이어스(bias)를 가져오는 데 상당히 저는 영향을 주고 있다고 보고 있습니다. 왜냐하면 알뜰폰 쓰는 분들이 대개 70대 이상이거나 20대거나 이런 경우들이 많아서. 이런 분들의 표심이 정확히 여론조사에 그대로 반영되고 있지는 않다. 그래서 이제 영남 같은 경우에는 저희는 그런 기대를 갖고 있습니다마는 5%에서 7% 정도는 우리 표가 있다 이렇게 보고 있습니다.
▷ 조동주: 네, 민주당에서도 부산 같은 경우는 10% 빼고 봐야 된다. 여론조사 결과에서 이렇게 긴장하는 모습 보이고 있는데 특히 조작기소 특검법 관련해서 영남 보수 결집의 트리거가 됐다 이런 분석들이 많아요. 그런데 후보님께서 직접 시민들을 만나면서 이런 거에 대한 여론을 느끼십니까?
▶ 박형준: 조작기소 특검법 발의한다고 그랬을 때, 제가 가장 강력하게 반대를 했고요. 대한민국은 민주공화국의 대통령제이지 군주제가 아니거든요. 대통령이 헌법 위에 있을 수도 없고. 대통령이 자기 죄 지우기 위해서 특검법을 만든다는 건, 이거는 문명 민주국가에서는 있을 수 없는 일입니다. 그래서 이런 부분에 대한 호소를 지금 많이 해왔고. 제가 아침에 거리 시위도 1인 시위도 했고 여러 가지 하면서 사실은 호응을 많이 해주고 계십니다. 그리고 이런 부분이 지금 국회에서 절대 다수의석을 갖고 있고 행정권 장악하고 또 사법까지 장악한 위에 이루어지는 일이라는 인식이 시민들 사이에서도 확산이 되고 있고요. 그래서 이걸 비록 선거 이후로 미뤘지만, 선거 이후로 미룬 거지 이걸 포기한 것이 아닌데. 이것을 이번에 정권의 무도한 일을 막기 위해서는 견제를 확실히 해줘야 된다. 견제를 하는데 낙동강이 최후의 전선이다 이런 인식들이 시민들 사이에서 확산이 되고 있어.
▷ 조동주: 네 그래서 부산 시민들이 그제랑 어제 있었던 TV 토론도 많이 봤을 것 같은데, 거기서 후보님께서 하시는 걸 말씀하시는 거 보면 전재수 후보의 통일교 까르띠에 의혹. 이것을 집중 부각하시는 모습이 좀 눈에 띄었습니다. 이거에 대해서는 아직 해소가 안 된 부분이 많다 이렇게 보신다는 거죠.
▶ 박형준: 예, 두 가지 쟁점인데요. 우선 수사 자체가 대단히 부실했기 때문에 후보 확정된 다음에 바로 면죄부를 주지 않았습니까? 그리고 진술과 수사가 된 것의 내용의 차이가 있습니다. 진술에서는 시계도 까르띠에뿐만 아니라 불가리도 있었고. 또 줬다는 돈도 수사 결과에 나온 것보다는 더 많은데 이걸 공소권 없음 처리하기 위해서 좀 가져다 맞춘 의심이 있거든요. 그래서 저희가 당 차원에서 재수사를 의뢰를 했고. 또 하나의 쟁점은 거짓말 논쟁입니다. 까르띠에 같은 경우에 수사 결과 발표에도 의심되는 정황이 있다 그랬고. 또 수리를 맡긴 사람이 전재수 의원의 지인이라는 것도 어느 정도 밝혀진 사실 아닙니까? 본인도 그건 인정을 했어요. 지인이라는 사실은 그래서 그런 면에서 보면 까르띠에가 하늘에서 떨어졌냐 그런데 본인은 받았냐, 안 받았냐는 질문에 대해서 수사 기관에서 제가 안 받았다고 진술했다 이런 식으로 빠져나가거든요. 그거는 허위사실 공표를 피하기 위한 일종의 방책인데. 그거는 시민들에게 정직하지 못한 것이죠. 닉슨도 사실은 워터게이트 사건에 개입했다는 게 아니라 그것에 대한 몰랐다는 거짓말 때문에 물러났잖아요. 그래서 시민들에게 정직하게 답변을 할 수 있는 사람이 시민의 얼굴이 돼야지, 시민들에게 그 자체도 제대로 답변을 못 하면 되겠냐 이런 비판 여론이 높고요. 또 하나는 더 특히 젊은 층의 충격을 주는 것은 보좌진들이 다 불구속 기소가 되지 않았습니까? 그 가운데 한 사람은 24살, 이제 24살입니다. 그러니까 젊은 보좌진들한테는 전과가 부여될 가능성이 높은데. 이런 상황에서 거기에 대한 도덕적 정치적 책임을 면하기 위해서 자기 얘기도 못하고 있습니다. 증거 인멸 과정을 알았느냐, 몰랐느냐에 대해서도 답변을 안 하고 있어요. 그러니까 이런 것들이 시민들이 보기에는 정직하지 못하다. 또 시민들 앞에서 거짓말을 하고 있다 이렇게 느끼고 있는 것이죠.
▷ 조동주: 네. 그래서 전재수 후보 측은 반격 카드로 후보님의 부인의 화랑 의혹들을 제기하고 있는데 이거에 대해 시청자분들께 말씀해 주신다면요.
▶ 박형준: 저희가 어제 그 사안에 대해서 이게 TV 토론회에서 쟁점이 됐는데. 시민들이 이미 범죄 사실과 연루된 일들이 수사를 통해서 밝혀진 일에 대해서 묻는 것에 답변을 하는 거는 정당한 검증입니다. 그건 객관적 사실에 대한 검증인데. 시중에 돌아다니는 유언비어나 풍문을 모아갖고 TV 토론에서 당신이 이렇지 않냐 묻는 거는 허위사실 유포입니다. 그래서 제가 이미 사실관계를 다 밝히고 사실관계에 기초해서 예를 들어서 퐁피두 미술관 유치하는데 저희 집사람이 같이 공모에 동참했다 이거 있을 수도 없는 허위사실이거든요. 그런 거를 TV 토론에서 마구잡이로 얘기를 한다든지. 달맞이고개의 시가 20여 년 동안 정상적으로 추진된 공원 조성사업을 특정 화랑의 앞마당 사업이라고 얘기를 한다든지. 이런 것들이 공공연한 허위사실 공표가 돼서 저희 선대위에서 어제 고발을 했습니다, 허위사실 공표로. 그래서 이런 부분에 대해서는 저희가 단호하게 사실이 아닌 것에 대해서는 대응을 할 생각입니다.
▷ 조동주: 네 그리고 아무래도 후보님께서 치고 올라오는 게 확실해지니까 여권에서도 이제 negative 공격을 많이 하고 있는 것 같은데. 예를 들면, 얼마 전에 있었던 유튜브 출연 관련해서도 해 주실 말씀이 있으실 것 같은데. 어떻게 시청자분들게 말씀해 주신다면.
▶ 박형준: 예, 그거는 크게 보면 제 불찰이라고 볼 수 있는데요. 제가 이번에 시민들에게 내놓은 가장 큰 공약이 청년들에게 10년 동안 1억 만들어주는 공약입니다. 아주 그냥 철저히 연구를 해서 저희가 시민 세금 안 쓰고 만드는 방법으로 우리 청년들이 매달 25만 원씩 일을 해서 벌든 또는 다른 방식으로 넣으면 7천만 원을 우리 부산시가 각종 SOC 사업이나 이런 걸 통해서 나오는 수익을 붙여주는 금융 운용을 통해서 펀드 운용을 통해서 나오는 수익을 붙여주는 방식으로 하는 건데요. 이걸 소개하고자 청년 인플루언서가 인터뷰를 요청한다 그래서 제가 그냥 받은 건데. 제가 내용을 전혀 모릅니다. 그 TV를 한 번도 본 적이 없습니다. 본 적이 없는 상태에서 그냥 인터뷰를 했는데 사후에 제가 그걸 알고 삭제를 요청을 했고. 괜히 불필요한 논란을 일으켰다는 점에 대해서는 우리 캠프에 대해서도 제가 굉장히 다시 한 번 불찰이었다고 말씀을 드립니다.
▷ 조동주: 알겠습니다. 잘 말씀이 된 것 같습니다. 그런데 부산 선거에서는 부산시장과 함께 북갑 재보궐 선거 얘기가 되게 핫한데 후보님께서는 단일화를 해야 된다 이런 입장을 여러 번 밝히셨던 것 같은데. 박민식 후보나 당 지도부 같은 경우는 거기랑 좀 의견이 다른 것 같아요. 어떻게 박 후보나 당 지도부하고 좀 얘기를 나눠보셨습니까? 이 부분에 대해서?
▶ 박형준: 직접적인 대화는 안 했지만, 우리 부산에 국회의원들이 있지 않습니까? 국회의원들끼리는 이 문제에 대해서 활발한 비공개 논의를 하고 있습니다. 그리고 어떤 입장을 취하는 게 옳으냐에 대해서 어떤 전략으로 가는 게 옳으냐에 대해서 논의가 진행 중인데. 기본적인 입장은 그런 겁니다. 보수 대통합을 해야 된다는 원칙하에 또 선거를 이겨야 되지 않습니까? 특히 부산 시 선거가 어떤 면에서 보면, 이번 지방선거의 가장 중요한 승패의 가늠자가 된다고 생각합니다. 특히 북구갑 선거까지 결합이 되면서 부산 선거에 대한 관심이 굉장히 높아졌는데. 이게 도움이 되는 방식으로 진행이 돼야지 보수 분열을 가속화하거나 또 이것을 통해서 부산 선거 전체, 더 나아가서는 영남권 선거 전체에 부정적인 영향을 줘서는 안 된다 하는 인식은 분명합니다. 그런 면에서 이제 큰 틀에서 보면 영남권 선거도 이기고 북구갑 선거도 이기기 위해서 통합과 연대가 필요하고. 그런 면에서 현실적으로는 단일화를 하는 게 바람직하다는 입장을 갖고 있는 것입니다.
▷ 조동주: 네, 근데 어제 민주당 정청래 대표는 절대 단일화 안 된다. 한동훈 살아 돌아오는 꼴을 장동혁이 보겠느냐. 이런 식의 되게 확신에 찬 말을 했습니다. 실제로 그런 게 느껴지시나요?
▶ 박형준: 대승적인 차원에서 이 문제를 접근할 필요가 있고요. 그리고 결국 부산 선거 승리가 장동혁 대표한테도 절실한 과제라고 저는 생각합니다. 지방선거를 놓치게 되면, 우리 당 지도부의 미래도 어두워지지 않겠습니까? 그러니까 지금은 선거 승리에 모든 걸 초점을 맞추고 생각할 필요가 있고요. 그런 면에서 보수 대통합의 기치를 들 필요가 있는 시점이라고 생각합니다.
▷ 조동주: 네. 후보님 아까 말씀해 주신 공약이 복합소득 기반 청년 1억 원 프로젝트 요거 말씀하시는 거잖아요. 그래서 부산 청년이 매달 25만 원씩 저축해서 3천만 원을 모으면 시가 7천만 원을 지원해서 1억 원을 만들어 주겠다 이런 내용인데. 이거를 1호 공약으로 세우신 이유가 있을까요?
▶ 박형준: 지금 좌파나 민주당은 기본소득 사회론을 얘기하잖아요. 그거는 기본적으로 국가가 세금을 많이 거둬서, 이번에 심지어 삼성전자나 잘 나가는 빅테크들의 초과 이익을 거둬 갖고 하겠다 이런 발상까지 나오는데. 그게 저는 굉장히 위험한 발상이라고 생각하고. 결국 그것은 미래 세대에 짐을 떠맡길 가능성이 굉장히 높다고 생각합니다. 저는 이제 거기에 대해서 복합소득 사회론을 제기했고. 복합소득 사회론이라는 건 일을 해서 돈도 벌고 금융을 활용을 해서 금융소득도 얻고. 그리고 공공이 적절한 방식으로 지원 소득을 마련을 해줘서 이게 합쳐져서 청년들의 불안한 삶을 지탱해주는 그리고 우리 청년들을 중산층으로 만드는 그런 기회를 줘야 된다고 생각합니다. 그 이론과 철학에 바탕을 해서, 이번에 1억 원 프로젝트를 낸 것이고요. 이 프로젝트의 가장 중요한 점은, 국가세금이나 지방정부 세금으로 지원을 해주는 게 아니라 그동안 우리 부산시에도 SOC 사업에 예를 들어서 특정 외국계 기업이 7400억 원을 자신들이 투자했다는 이유로 가져갔습니다 수익으로. 그래서 우리 부산에는 이와 같은 장기적으로 큰 수익이 날 SOC 사업이나 공공투자 사업들이 많기 때문에 청년들이 매달 내는 돈과 금융기관이 또 투입하는 돈과 부산시가 일정하게 제공하는 돈. 이런 거를 합쳐서 저희가 펀드를 구성하고 그 펀드를 시민 펀드화해서 공공투자 사업에 투자를 해서 거기에서 나오는 수익을 우리 청년들에게 환류 시켜주고. 또 청년 기금은 이 기금은 기금대로 또 첨단 금융기법을 활용을 해서 국민연금처럼 안정적으로 운용을 해서 또 수익을 내서 그것도 보태주고. 이렇게 해서 저희가 3단계 스트레스 테스트를 통해서 가장 보수적으로 가장 안정적인 방법으로 운용을 해서 저희가청년들에게 7천만 원을 10년간 제공해 줄 수 있다고 본 겁니다. 한 가지만 더 말씀드리면, 이 프로그램의 가장 중요한 내용 중에 하나가 우리 청년들을 전부 디지털 금융 시민으로 만드는 겁니다. 자신이 조그마한 자산이라도 안정적으로 운용하고 불리기 위해서는 소위 금융 문해력을 높일 필요가 있고 그것을 위해서 우리가 3단계 교육을 청년들에게 제공해서. 그 교육을 이수하면 또 시드머니를 더 제공을 해 줍니다. 이런 방식으로 우리 부산 청년들이 여기에 살면 돈도 생기지만 금융 시민으로서, 선진 금융 시민으로서 자기의 어떤 자산을 불려가는 능력을 갖게 만들어주는 이런 프로그램입니다. 저희로서는 굉장히 야심찬 프로그램이고 장기적으로는 대한민국 전체가 채택할 수 있는 프로그램이라고 생각합니다.
▷ 조동주: 네, 청년들의 맞춤형 공약도 있고. 사실 서울에서 제가 봤을 때는 부산 발전 방향에 대해서 민주당은 메가시티, 메가특구 이런 걸 강하게 밀고 있고. 후보님께서는 부산 글로벌 허브도시 특별법 이거에 힘을 주시는 것 같은데. 서울에서 보면 메가가 뭐고 글로벌이 뭐고 좀 헷갈리는 경우들이 많은데. 후보님께서 보시는 미시는 이 법안에 대해 장점과 그리고 민주당의 주장에 대해서는 어떻게 평가하시는지.
▶ 박형준: 대한민국이 지금까지 이렇게 불균형 발전 때문에 고통을 받고 있는 것도 수도권 일극 체제가 과도하게 이루어짐으로써 사실상 어떤 면에서는 모든 국민과 청년들에게 과도한 스트레스를 주는 사회를 만들었거든요. 이걸 풀어내려면 균형발전이 필요한데, 균형발전 가운데에서도 극을 만들어줘야 됩니다. 서울이 하나의 극이라면, 부산이 극이 되는 영남권·남부권을 만들어주는 전략이 필요하고요. 그런 면에서 행정 통합도 필요한 거고. 글로벌 허브도시 특별법처럼. 부산을 서울과 경쟁하는 도시가 아니라 싱가포르·두바이·로테르담·홍콩과 경쟁할 수 있는 그런 해양허브로 만들려는 전략이 필요한 거거든요. 그런 전략을 실현하기 위한 법이 글로벌 허브도시 특별법이고. 또 해양수도를 만든다는 건 당연한 일이고. 그 일을 위해서 특히 글로벌 허브도시가 되려면 산업은행 이전처럼 정책금융기관이 확실한 게 있어야 물류와 금융, 해양을 연결을 할 수가 있습니다. 그래서 그런 관련 정책과 과제를 일관되게 수행해 왔는데. 산업은행 이전도 그렇고 글로벌 허브도시 특별법도 그렇고 다 정부 고시도 끝내놓고 정부 협의도 다 끝내놓은 걸 민주당이 정치적 셈법으로 발목을 잡고 있는 거거든요. 이게 온당치 않다는 것을 얘기를 하는 거고. 행정 통합도 제일 중요한 거는 광주·전남이 행정통합 하고 있는데 분권 없는 행정통합을 했거든요. 분권 없는 행정통합은 굉장히 많은 부작용을 앞으로 낳게 됩니다. 이제 대전·충남도 그렇고 부산·경남도 그렇고 대구·경북도 통합을 해야 될 텐데. 분권 있는 행정통합, 즉 자치권과 재정분권을 해줘야 규모가 커진 만큼 자율성을 갖고 특성화 발전을 할 수가 있는 겁니다. 그걸 안 해주면서 그냥 행정 단위만 통합을 하면, 몸집만 키우고 머리는 안 키우는 머리는 비게 만드는 이런 역할을 그런 기능을 하게 되기 때문에 저희는 행정통합을 분권 있는 행정통합을 하겠다 하는 취지죠.
▷ 조동주: 네 알겠습니다. 후보님 해 주시는 말씀들을 저희 유튜브랑 포털사이트 다음 이런 곳에서 많은 분들이 봐주고 계시는데요. 끝으로 330만 부산 시민이 모두 듣는다고 생각하시고, 왜 박형준이 시장이 부산시장이 돼야 되는지 한 말씀해 주신다면요.
▶ 박형준: 가장 중요한 것은 글로벌 허브도시를, 글로벌 도시 또는 세계 도시를 이끌 수 있는 글로벌 리더십을 누가 갖고 있느냐 이런 문제라고 생각을 합니다. 저는 생각의 힘이 굉장히 중요하다고 생각하고요. 제가 시정을 해보니까 공무원들이 100%의 일을 그냥 놔둬도 할 수 있다 그러면 시장이 누가 되느냐에 따라서 100%를 200%로 끌어올릴 수도 있고. 100%가 50% 되게 할 수도 있습니다. 200%로 끌어올리려면, 정말 생각의 힘이 필요합니다. 비전과 안목 그다음에 혁신적인 아이디어 그걸 구체적으로 실행할 수 있는 충분한 행정 경험 이런 것들이 다 필요한 거예요. 그런 어떤 거를 지금 훈련할 시간이 없습니다. 부산에는 5년 동안 그리고 30여 년 동안 대한민국 국가경영 전략을 연구하고 또 실행을 해왔고 또 부산시장으로서의 경험을 갖고 있는 또 그 부산의 지금 브랜드 가치를 한껏 높여놓은. 그리고 그 덕분에 지금 해외 관광객이 역대 최고 수준의. 국내에서 최고로 해외 관광객이 많이 오는 그러면서도 평판이 제일 좋은 도시. 그걸 지금 만들고 있는 시장이 중단 없는 발전을 할 수 있는 기회를 주는 게 저는 중요하다고 생각을 하고요. 그런 면에서 제가 나머지 소임을 하는 것이 좋겠다는 생각입니다.
▷ 조동주: 네, 후보님 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 머리 삭발했다는 게 어울리는 평가들이 국회에서도 많으니까요. 유지하시면 도움이 될 것 같기도 합니다.
▷ 조동주: 네 국민 마음 쓰라리게 하는 우리 정치 긴급 처방합니다. 여의도 처방전 지금 진단 들어가겠습니다. 오늘의 정치 명의 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 박원석 전 정의당 의원 안녕하십니까?
▶ 박원석: 네, 안녕하십니까?
▷ 조동주: 네, 두 분 나오셨습니다. 저희가 늘 진행하고 있는 여의도 처방전 토크 말미에 시청자 여러분과 함께하는 QnA 타임 준비돼 있으니까요. 정치 현안 관련해서 두 분께 궁금하신 점들 마구마구 남겨주시면 직접 답변도 드리고. 저희가 커피 쿠폰도 드리는 이벤트도 하고 있습니다. 그러니까 시청자분들께서 많은 참여 부탁드릴게요. 그럼 첫 번째 진단 사항 뭔지 화면 함께 볼까요? 장동혁이 그 꼴 못 봐. 왼쪽이 민주당 정청래 대표, 오른쪽이 국민의힘 장동혁 대표입니다. 장동혁이 그 꼴 못 봐. 이거는 정청래 대표가 어제 한 말인데요. 한동훈·박민식 두 후보의 단일화를 두고 정청래 대표 말은, 장동혁 대표가 한동훈 전 대표가 국회 돌아오는