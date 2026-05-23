선거판 돌아온 박근혜…대구 상인들 “사랑합니다” 손하트

탄핵-파면 이후 전면 등장은 처음
박근혜 전 대통령이 23일 대구의 한 전통시장을 찾아 국민의힘 추경호 대구시장 후보 지원사격에 나섰다. 박 전 대통령이 탄핵과 파면 이후 선거 유세 현장에 등장한 건 이번이 처음이다.
국힘 추경호 대구시장 후보 지원
김부겸 만날지 질문에는 답변 안 해
박 전 대통령은 이날 오후 추 후보와 함께 대구 북구 칠성시장을 방문했다. 추 후보와 대구시장 경선에서 경쟁했던 국민의힘 유영하 의원 등도 동행했다.
시장 상인을 비롯한 대구시민들은 박 전 대통령을 반갑게 맞이했다. 박 전 대통령이 도착하자 시장에서는 “박근혜 대통령”을 외치는 목소리가 나왔다. 박 전 대통령은 30여 분간 추 후보와 함께 시장을 돌며 시민들과 일일이 손을 맞잡았다. “박근혜 대통령님 사랑합니다”라고 말하며 손으로 하트를 그리는 시장 상인을 향해 머리 위로 하트를 그리며 화답하기도 했다.
시장 인사를 마친 박 전 대통령은 이날 일정에 대해 “그동안 많은 분이 ‘저를 한번 봤으면 좋겠다, 만났으면 좋겠다’고 하는 얘기를 하셨다는 말씀을 전해 들었다”며 “경제가 안 좋다고 하니까 이렇게 조금이라도 위로를 드리고 싶었다”고 말했다.
그러면서 “추 후보도 같이 오셨는데, 어려운 경제 상황을 다 잘 알고 계시니 좋은 정책을 마련하실 것으로 생각한다”고 밝혔다.
박 전 대통령은 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보와도 만날 계획이 있는지 묻는 질문에는 답하지 않았다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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