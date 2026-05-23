李 “盧 못다 이룬 개혁 추진…결코 물러서지 않겠다”

봉하마을 열린 서거 17주기 참석
이재명 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 ‘고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식’에 참석해 “기득권의 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 강고하게 추진하겠다”고 밝혔다. 그는 “대통령님의 못다 이룬 꿈, 국민주권정부가 반드시 완수하겠다”고 강조했다.
李 “기득권 반발 두려워하지 않아
소외되는 곳 없이 균형발전 할 것
당신없는 ‘노무현의 시대’ 우린 살아
국민 삶 위해 모든 역량 쏟아 붓겠다”
이 대통령은 이날 추도사를 통해 먼저 “당신께서 떠나신 후 이 땅에는 수많은 ‘노무현’들이 다시 태어났다”며 “저 역시 그중 한 사람”이라고 했다. 이어 “이제 저는 추모하는 마음을 넘어, 대한민국 대통령으로서 막중한 책임과 무게를 느끼며 당신의 뜻을 이어가려 한다”고 다짐했다.
현직 대통령 신분으로 노 전 대통령 추도식에 참석한 건 문재인 전 대통령에 이어 이 대통령이 두번째다.
이 대통령은 균형 발전, 남북 관계 개선 등에 앞장섰던 노 전 대통령의 국정 철학을 계승하겠다는 점을 분명히 했다. 균형 발전 관련해선 “수도권과 지역이 함께 성장하고 발전하는 나라, 어느 곳 하나 소외되는 곳 없이 전국 방방곡곡의 국민이 고르게 잘사는 균형발전 대한민국을 만들겠다”고 했다.
한반도 비핵화와 평화 체제 구축 노력 등이 담긴 10·4 남북공동선언을 언급하며 남북 관계 개선 의지도 내비쳤다. 이 대통령은 “분단의 선을 평화의 길로 바꾸며 10·4 남북공동선언을 이뤄내신 대통령님의 뜻을 이어받아 평화공존과 공동 성장의 길을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 강조했다.
이 대통령은 또 “당신이 없는, 그러나 당신으로 가득한 ‘노무현의 시대’를 우리는 살아가고 있다”며 “성공한 대통령의 유일한 척도는 국민의 삶이 나아지는 것임을 마음에 새기며 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 말했다. 이를 위해 “정치적 유불리보다 옳고 그름을 언제나 먼저 묻겠다”며 “타협보다 양심을, 계산보다 진심을 선택할 것”이라고 덧붙였다.
이날 추도식에는 이 대통령의 배우자인 김혜경 여사도 참석했다.
노 전 대통령의 배우자인 권양숙 여사와 장남 건호 씨, 문재인 전 대통령과 아내 김정숙 여사도 추도식을 지켜봤다. 정치권에서는 우원식 국회의장, 더불어민주당 정청래 대표, 조국혁신당 조국 대표, 사회민주당 한창민 대표 등이 참석했다. 노무현재단 임원을 맡고 있는 정세균, 한명숙 전 국무총리도 참석했다.
장동혁 국민의힘 대표는 조화를 보냈다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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