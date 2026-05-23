“북측” 지칭에 발끈한 北축구단, 기자회견장 박차고 나갔다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 23일 19시 29분

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北내고향, 경기 우승 기자회견
“북측 여자축구가 수준이 높다” 질문에
리유일 감독 “국호 제대로 불러라”
주장 김영경 “우리는 조선민주주의공화국”

리유일 북한 내고향여자축구단 감독이 23일 오후 경기 수원시 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그 결승 경기 중 필드를 바라보고 있다. 수원 =뉴스1
리유일 북한 내고향여자축구단 감독이 23일 오후 경기 수원시 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그 결승 경기 중 필드를 바라보고 있다. 수원 =뉴스1
2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그에서 우승을 차지한 북한 내고향여자축구단이 우승 기자회견 도중 ‘북측’을 언급한 국내 취재진의 질문에 반발해 퇴장했다. 북한의 정식 국호인 ‘조선민주주의인민공화국’ 대신 ‘북측’으로 표현한 데 대해 불만을 드러낸 것이다.

내고향여자축구단 리유일 감독과 김경영 선수는 이날 열린 일본 도쿄 베르디 벨레자와의 결승전에서 1대 0으로 승리한 뒤 공식 기자회견에 참석했다. 리 감독은 우승 소감으로 “창립한 지 14년밖에 안 된 내고향팀이 오늘 아시아에서 1등의 지위에 오르게 된 것은 전적으로 우리 경애하는 (김정은) 총비서 동지, 당의 따뜻한 사랑과 보살핌 믿음이 있었기에 가능할 수 있었다”고 밝혔다.

이어 기자가 17일 한국에 도착한 뒤 6일간의 시간이 어땠는지 묻자 리 감독은 “저는 물론 우리 선수 모두가 오직 경기와 우승을 위해서 분과 초를 아껴가면서 노력을 했다”며 “오직 축구 우승, 우리의 발전 거기에만 신경을 썼고 기타 이러저러한 문제에 대해선 제가 신경 쓸 여유가 없었다”고 답했다. 한국에 대해선 일부러 언급을 피해 갔다.

이후 한 국내 취재진이 “북측 여자축구가 과거부터 수준이 높다”며 질문을 시작하자 리 감독의 표정이 굳어졌다. 리 감독이 손을 들고 질문을 제지한 뒤 통역관에게 말을 전하자 통역관은 “국호를 제대로 불러라. 저 사람 질문은 받지 않겠다”고 말했다. 기자가 재차 “어떻게 표현하길 원하냐”고 묻자 김경영은 “우리는 조선민주주의공화국”이라고 답했다. 이후 통역관이 “더 이상 질문을 받지 않겠다”고 말한 뒤 감독과 선수 모두 일어나 기자회견장을 빠져 나갔다. 한국 기자의 ‘북측’ 표현에 반발해 기자회견을 일방적으로 마무리한 것이다. 이후 내고향팀 감독과 선수들은 믹스트존(공동취재구역)도 아무런 답변 없이 빠져나갔다.

리 감독은 과거 북한 대표팀을 이끌고 나갔던 2022년 중국 항저우 아시안게임에서도 한국과의 8강전 뒤 열린 기자회견에서 한국 기자가 ‘북측’이라고 언급하자 “북측이 아니라 조선민주주의인민공화국”이라고 강하게 반발한 바 있다.

#아시아축구연맹#여자챔피언스리그#조선민주주의인민공화국#내고향여자축구단#북한축구
수원=권오혁 기자 hyuk@donga.com
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