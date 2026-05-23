YS 차남 김현철, 한동훈 지지…“보수 대개조 기대”

김영삼(YS) 전 대통령 차남인 김현철 김영삼 대통령기념재단 이사장이 23일 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보 지지를 선언했다. 그는 “한동훈과 함께 여당 독재를 강력하게 견제하고, 보수 대개조에 적극 나서주길 기대한다”고 밝혔다.
김 이사장은 이날 한 후보 선거캠프에서 열린 기자회견에서 “집권당 대표 시절 한 후보는 당시 대통령의 불법 계엄을 가장 먼저 온몸으로 막은 사람”이라며 “한 후보는 보수의 큰 자산”이라고 했다. 이어 “한 후보야말로 사람에 충성하지 않고 오로지 국민과 국가를 위해 충성한 사람”이라고 강조했다.
이어 “위대한 부산시민이 이런 한 후보를 적극적으로 도와주셔야 한다”며 “나라도 살리고 보수도 살리는 한 후보에게 힘을 화끈하게 모아달라. 이것이 우리 북구 주민뿐만 아니라 부산시민 전체에게 잘 전달되기를 바란다”고 당부했다.
김 이사장의 지지 선언에 한 후보는 “나는 YS 정신을 계승하겠다. YS 정신이 보수 정신의 표상이라 생각한다”며 “정의로운 보수는 목에 칼이 들어와도 옳은 것을 버리지 않는 정신으로, 보수는 늘 그래왔고 그럴 때 강했다”고 화답했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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