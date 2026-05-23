보령 간 장동혁 “내 얼굴 보고 김태흠 한번 더 뽑아달라”

국민의힘 장동혁 대표가 23일 6·3 지방선거를 앞두고 자신의 지역구가 있는 충남과 험지인 전북을 찾아 김태흠 충남도지사 후보 등에 대한 지지를 호소했다.
장 대표는 이날 오전 충남 보령 중앙시장에서 “4년 전 김태흠 얼굴 보고 장동혁 뽑아줬으니, 이제 당 대표 장동혁 얼굴 보고 김태흠을 한 번 더 뽑아주셔야 하지 않겠나”라고 강조했다.
그는 이어 “보령이 낳고 키운 김태흠 후보, 그 누구보다 도지사 잘하고 있다. 한 번 더 해야 하지 않겠나”라고 말했다.
서천 장항전통시장으로 이동한 장 대표는 더불어민주당 비판에 집중했다. 그는 “민주당 사람들은 무슨 ‘장’만 되면 법인카드랑 세금 가져다가 자기 돈처럼 쓴다”고 주장했다.
그러면서 “서천이 지금 얼마나 어렵나. 제가 중앙에서 아무리 예산을 갖다줘도 부족하지 않나”라며 “그런 돈을 쌈짓돈처럼 쓰는 후보를 뽑으셔야 되겠나”라고 반문했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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