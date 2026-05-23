北내고향, 결승서 日 꺾고 우승…사상 첫 아시아 정상 등극

수원서 ‘도쿄 베르디’ 1-0으로 꺾어
북한 여자 축구 클럽인 내고향여자축구단(내고향)이 일본의 도쿄 베르디 벨레자를 꺾고 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 정상에 올랐다.
첫 출전 대회서 우승…상금 15억원
北 女축구단으로는 처음 韓 방문
앞서 남북 대결서도 2-1 역전승
‘연속 결승골’ 김영경, MVP 선정
내고향은 23일 수원종합운동장에서 열린 도쿄 베르디 벨레자와의 결승전에서 1-0으로 이겼다. 전반 44분 주장 김경영이 결승 골을 터트렸다.
이로써 내고향은 처음 출전한 AWCL에서 챔피언에 올라 우승 상금 100만 달러(약 15억 원)를 챙기게 됐다. 준결승과 결승에서 연속 결승 골을 넣어 우승을 이끈 김경영은 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
AWCL은 2년 전 AFC가 여자 축구 활성화라는 국제적인 흐름에 맞춰 출범한 대회다. 올해 1월 대한축구협회는 AFC에 이번 대회 준결승과 결승전 개최 의향서를 제출했고, 3월 수원FC 위민이 준결승에 진출하면서 개최권을 가져왔다.
앞서 내고향은 북한 여자 축구 클럽으로는 처음으로 한국 땅을 밟았다. 여자 축구대표팀으로서는 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 내고향은 20일 수원FC 위민과의 남북 여자 축구 클럽 간 첫 대결에서 2-1 역전승을 거두고 결승에 올랐다.
한편 이날 경기장에는 남북협력민간단체협의회(북민협), 민족화해협력범국민협의회(민화협) 등 200여 개 단체로 꾸려진 ‘2026 AFC-AWCL 여자 축구 공동응원단’이 관중석을 메웠다. 경기장 주변 도로에는 내고향 선수단의 방한을 환영하는 현수막이 걸리기도 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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