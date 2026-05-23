말다툼 끝에 흉기 휘둘러 동료 살해한 60대 체포

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괴산경찰서.(자료사진)/뉴스1
괴산경찰서.(자료사진)/뉴스1
말다툼을 벌이다 동료 직원을 살해한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

충북 괴산경찰서는 23일 살인 혐의로 60대 남성을 현행범으로 체포했다고 밝혔다.

충북 증평군의 한 제조업체 통근버스 기사인 이 남성은 이날 오후 3시경 자신의 회사 안에서 동료기사(60대)를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

피의자는 피해자와 말다툼을 벌이다가 가방에 소지하고 있던 흉기를 꺼내 휘두른 것으로 조사됐다.

경찰은 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청항 방침이다.
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박성진 기자 psjin@donga.com
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