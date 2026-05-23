세븐틴 도겸·승관, ‘서재페’ 첫날 무대 장악…감성 보컬

그룹 세븐틴(SEVENTEEN)의 메인 보컬 라인 도겸과 승관이 국내 대표 음악 축제인 ‘서울재즈페스티벌’ 무대를 성공적으로 마쳤다.
도겸과 승관은 지난 22일 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 개최된 ‘제18회 서울재즈페스티벌 2026’의 첫날 라인업에 이름을 올리고 무대에 올랐다. 이들은 자신들의 유닛 앨범 수록곡을 시작으로 개인 솔로곡, 세븐틴 보컬팀의 대표곡까지 아우르는 다채로운 구성으로 60분간의 공연을 이끌었다.
공연이 진행된 KSPO 돔은 두 사람의 무대를 보기 위해 모여든 관객들로 인산인해를 이뤘다. 유닛 미니 1집 수록곡인 ‘프렐류드 오브 러브’(Prelude of love)로 포문을 연 이들은 ‘블루’(Blue), ‘세이 예스’(Say Yes) 등 애절한 발라드 넘버로 객석을 압도했다. 이어 재즈풍으로 새롭게 편곡한 ‘길티 플레저’(Guilty Pleasure)와 경쾌한 팝 사운드의 ‘필 미’(Feel Me) 등을 잇달아 선보이며 장르를 넘나드는 탄탄한 가창력을 과시했다.
각자의 매력을 극대화한 솔로 무대도 관객들의 호평을 받았다. 승관은 섬세한 감정 표현이 돋보이는 ‘민들레’와 ‘레인드롭스’(Raindrops)를 불러 깊은 울림을 선사했다. 바통을 이어받은 도겸은 에너지 넘치는 밴드 라이브에 맞춰 ‘명장면’과 ‘고!’(Go!)를 열창하며 특유의 시원한 고음으로 현장의 분위기를 최고조로 끌어올렸다.
이날 공연의 하이라이트는 노르웨이 출신의 세계적인 싱어송라이터 페더 엘리아스의 깜짝 등장이었다. 이들은 세븐틴의 스페셜 유닛 부석순의 히트곡 ‘7시에 들어줘’(Feat. Peder Elias)를 무대 위에서 함께 가창하며 완벽한 호흡을 보여줬다. 음원 발표 이후 약 3년 만에 성사된 이들의 합동 무대에 관객들은 일제히 후렴구를 떼창하며 환호했다.
공연 막바지에는 풍성한 코러스 사운드가 더해진 세븐틴 보컬팀의 메들리 무대가 펼쳐졌다 ‘같은 꿈, 같은 맘, 같은 밤’, ‘먼지’, ‘매일 그대라서 행복하다’, ‘청춘찬가’ 등이 이어지며 관객들에게 낭만적인 봄밤의 추억을 선물했다.
무대를 마친 도겸과 승관은 “이처럼 아름다운 봄날에 많은 관객분과 음악으로 호흡할 수 있어 진심으로 행복하다”라며 “저희의 목소리를 귀담아들어 주시고 즐겨주신 모든 분께 감사드리며, 이번 페스티벌 무대에 설 수 있어 영광이었다”라고 벅찬 소감을 전했다.
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