정청래 “조작기소 국조, 국힘 거부땐 특위 단독으로 개문발차”

더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 연 최고위원회의에서 “수사와 기소의 분리라는 검찰개혁 2단계가 마무리되고 나면 범죄 대응 역량 강화와 범죄 피해자 보호를 위한 검찰개혁 3단계를 향해 힘차게 나아가야 할 것”이라고 말했다.
정 대표는 “검찰개혁의 깃발이 힘차게 나부끼고 있다”면서 이렇게 말했다. 민주당은 ‘검찰개혁 2단계’로 규정한 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법 등에 대한 일방 처리 수순에 들어간 상황이다. 정 대표는 “민주당은 여기서 멈추지 않겠다”며 “역사적 소명과 국민의 열망을 받들어 검찰개혁 완수와 사법 정의 실현을 위해 매진하겠다”고 했다.
정 대표는 ‘윤석열 정권 정치 검찰 조작 기소 진상규명 국정조사 특별위원회’와 관련해선 “국민의힘에 위원 명단 제출을 수차례 요청했음에도 불구하고 여전히 비협조적”이라며 “국민의힘이 국정조사 특위를 사보타주(정상 운영을 방해하려는 고의적 파괴) 하고 무산시키려 한다면 민주당은 국정조사 특위를 단독으로라도 개문발차시켜 윤석열 정권 치하 정치 검찰이 자행해 온 조작 기소의 추잡한 진실을 낱낱이 밝혀내고 모든 과오를 하나씩 바로잡아 나갈 것”이라고 했다.
정 대표는 추경(추가경정예산안) 편성과 관련해선 “이재명 대통령께서도 현 상황을 ‘경제 전시 상황’이라고 규정하며 속도감 있는 대응을 주문하신 만큼 민주당은 추경의 골든타임을 놓치지 않겠다”고 했다. 그러면서 “어제 정무위-금융위 당정 협의를 통해 소상공인 지원, 서민 부담 완화 등을 위한 추경의 뜻을 모은 만큼 정부에서 추경안이 제출되는 즉시 국회에서 역사상 가장 빠른 속도로 최우선적으로 처리하겠다‘고 했다.
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