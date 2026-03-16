靑 “호르무즈 군함 파견, 미국과 충분히 논의한 뒤 결정”

청와대는 이르면 이번 주 안에 미국 백악관이 호르무즈 해협 통과 선박을 호위하는 다국적 연합체 구성을 발표할 계획이라는 미국 월스트리트저널(WSJ) 보도와 관련해 “한미 간 충분한 시간을 갖고 충분한 논의를 한 뒤 결정해야 할 사안”이라고 했다.
이규연 대통령홍보소통수석비서관은 16일 언론 브리핑에서 “이번 사안은 아주 신중하게 대처하려고 한다”며 “신중하게 결정할 것이고 한미 간 긴밀하게 연락을 하고 있는 것으로 안다”고 했다. 이 수석은 “어떤 의도로 이런 것들이 외신에서 보도되고 있는지 살펴보고 있는 중”이라며 “진위를 파악하는 중”이라고 했다.
앞서 15일(현지 시간) WSJ는 트럼프 행정부가 이번 주 안에 호르무즈 해협을 통과하는 각국 상선 및 유조선을 호위할 연합 작전 계획을 발표할 것이라고 보도했다. 그러면서 연합 작전 계획이 이란과의 전쟁 중에 개시될지, 아니면 전쟁이 끝난 뒤 시작될지는 아직 참여국 간 합의가 되지 않았다고 전했다.
트럼프 대통령은 14일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 영향을 받는 많은 나라들이 미국과 협력해 해협을 안전하게 유지하기 위해 군함을 파견하게 될 것”이라고 했다. 트럼프 대통령이 거론한 국가는 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스 5개국이다.
현재 5개국은 아직 명확한 답변을 하지 않고 있다. 청와대는 15일 공지문을 통해 “트럼프 대통령의 소셜미디어 언급에 주목하고 있다”며 “이에 대해 한미 간에 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단할 것”이라고 했다. 일본 외무성은 NHK 방송에 “일본은 자국 대응을 스스로 결정하며 독자적인 판단이 기본 원칙”이라고 했다. 주미 중국대사관 대변인은 CNN 방송에 적대 행위 중단을 촉구하라고만 할 뿐 트럼프 대통령 요청에 즉각적인 답변을 하지 않았다. 영국, 프랑스도 명확한 답을 내지 않았다.
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