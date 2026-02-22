정부, 日시마네현 ‘다케시마의 날’ 행사에 “즉각 폐지” 촉구

외교부는 22일 일본 시마네현이 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사를 개최한 것과 관련해 “이 행사를 즉각 폐지할 것을 다시 한번 엄중히 촉구한다”고 항의했다.
외교부는 이날 대변인 성명을 통해 “독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토”라며 “일본 정부는 독도에 대한 부당한 억지 주장을 즉각 중단하고 겸허한 자세로 역사를 직시해야 할 것”이라며 이같이 밝혔다.
외교부는 “일본 정부 고위급 인사의 행사 참석과 관련하여, 일본이 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이하고 있는 데 대해 강력히 항의한다”고 말했다.
김상훈 외교부 아시아태평양국장은 이날 마쓰오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사를 외교부 청사로 초치해 항의의 뜻을 전했다.
한편 일본의 극우 언론인 산케이신문은 이날 행사에 맞춰 독도가 일본 고유 영토라는 억지 주장을 또다시 펼쳤다. 산케이신문은 이날 ‘정부 주최 행사를 요구한다’ 제하 사설에서 “다케시마는 일본 고유의 영토이지만, 한국이 70년 이상 불법 점거하고 있다”고 도발했다. 그러면서 “한국은 일본에 다케시마를 반환해야 한다”고 주장했다.
시마네현은 다케시마 불법 편입 고시일인 2월 22일을 ‘다케시마의 날’로 정해 2006년부터 매년 기념행사를 열어왔다. 시마네현은 매년 각료의 행사 참석을 요구하고 있으나 일본 정부는 올해까지 14년 연속 차관급인 정무관을 파견했다. 한일 관계를 의식해 장관급 파견은 보류한 것으로 보인다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
