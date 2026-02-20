日외무상 연설, 13년 연속 “독도는 일본 땅”…외교부 “철회 촉구”

일본 외무상이 국회 연례 외교연설에서 독도가 일본의 영토라고 주장했다. 우리 외교부는 즉각 성명을 내고 강력 항의하며 즉각 철회를 촉구했다.
모테기 도시미쓰 일본 외무상은 20일 열린 특별국회 외교연설에서 “시마네현 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)는 역사적 사실에 비춰 봐도, 국제법상으로도 일본 고유의 영토다. 의연하게 대응할 것”이라고 말했다.
일본 외무상의 ‘독도 망언’은 2014년 기시다 후미오 전 총리가 외무상이던 시절 “일본 고유의 영토인 시마네현 다케시마” 발언 이후 올해까지 13년째 매년 외교연설에서 반복되고 있다.
지난해 이와야 다케시 전 일본 외무상도 “역사적 사실과 국제법에 비춰 봐도 독도는 일본 고유의 영토다. 의연히 대응하겠다”고 했다. 일본 외무상의 독도에 대한 이 같은 일방적인 주장은 ‘독도가 일본 영토’라는 일본 정부의 주장을 국제 사회에 확산시키려는 의도를 담고 있는 것으로 풀이된다.
일본 외무상 외교 연설에 대해 우리 외교부는 즉각 성명을 내고 “일본 정부가 외무대신의 국회 외교연설을 통해 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의하며, 이를 즉각 철회할 것을 촉구한다”고 했다.
외교부는 “정부는 일본 정부의 부당한 주장이 독도에 대한 우리의 주권에 아무런 영향도 미치지 못한다는 것을 재차 분명히 하며, 일본의 어떠한 도발에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것임을 다시 한번 밝힌다”고 했다.
이어 “일본 정부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 부당한 주장을 반복하는 것이 미래지향적 한일관계 구축에 어떠한 도움도 되지 않는다는 점을 분명히 자각해야 할 것”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
