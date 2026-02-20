본문으로 바로가기
국제
日 다카이치 시대
다카이치 “인도태평양의 등대 될것”… 中견제 방위력 강화 공언
2026-02-20 04:30
2026년 2월 20일 04시 30분
황인찬 기자
교체 없는 ‘2기 내각’ 국정운영 방침
‘정치 멘토’ 아베의 구상 업그레이드… 한-미-필리핀 등과 방위협력 추진
北-中-러엔 대화-견제 ‘양면 전략’… 방미 전후 ‘대미투자 2호’ 발표할듯