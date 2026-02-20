李, 신임 장교 임관식서 “자주국방 불가능하다는 사고 버려야”

이재명 대통령은 20일 육해공군 사관학교 통합임관식 축사에서 “일각에선 여전히 자주국방이 불가능하다는 의존적 사고에 사로잡혀 있다. 이런 낡은 인식과 태도는 구시대의 박물관으로 보내버려야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 이날 충남 계룡대에서 558명의 신임 장교 앞에서 “우리 국방력에 대한 높은 자부심을 바탕으로 전시작전통제권을 회복하고 막강한 군사력을 바탕으로 대한민국이 한미 연합방위태세를 주도해 나갈 때 진정한 자주국방의 시대가 열릴 것”이라고 강조했다. 이어 “한미동맹의 기반 위에 핵 추진 잠수함 건조를 추진하고 있으며 국방비만 북한 국내총생산(GDP)의 1.4배에 달하는 세계 5위의 군사력 강국”이라며 “우리나라는 우리의 힘으로 지킨다는 강력한 자주국방의 의지로 무장해야 한다”고 했다.
이 대통령은 또 “급변하는 안보 환경을 고려하면 땅과 바다, 하늘 모든 영역에서 통합된 작전수행 능력이 필수”라며 “앞으로 육해공군 사관학교를 통합해 미래 전장을 주도할 국방 인재를 더욱 체계적으로 양성할 것”이라고 했다. 대선 공약이었던 통합사관학교 추진 의지를 강조한 것. 이 대통령은 또 12·3 비상계엄 사태를 언급하며 “군의 과오를 반성하고 절연해야 한다”면서 “불법 계엄의 잔재를 말끔히 청산하고 본연의 임무와 역할에 충실한 대한 국군을 만들어가야 한다”고도 했다.
육해공군 통합 임관식이 열린 건 2017년 이후 9년 만이다. 이 대통령은 녹색과 빨간색, 남색이 교차하는 넥타이를 맸다. 김혜경 여사도 동행했다.
이 대통령은 임관식이 끝나고 신임 장교들 및 군 지휘부와 오찬을 함께하면서도 “그동안 군이 정치적 상황에 휘말리거나 악용되는 경우가 있어 매우 안타까웠다. 앞으로는 오직 국가와 국민을 위한 본연의 역할에 충실하는 조직으로 자리매김하길 바란다”고 강조했다고 청와대 안귀령 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.
