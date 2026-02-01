김여정, 정동영 무인기 유감 표명에 “상식적 행동”

“재발방지에 주의 돌려야” 담화
김여정 북한 노동당 중앙위원회 부부장이 13일 민간 무인기 북한 침투 사건에 대해 “한국 당국이 내부에서 어리석은 짓들을 행하지 못하도록 재발 방지에 주의를 돌려야 할 것이라는 것을 경고한다”고 밝혔다.
靑 “소통 기대” 野 “일방적 저자세”
김 부부장은 13일 조선중앙통신을 통해 공개된 담화에서 정동영 통일부 장관의 유감 표명에 대해 “비교적 상식적인 행동”이라며 이같이 밝혔다. 지난달 13일 통일부가 무인기 침투에 대한 자신의 담화를 두고 “남북 소통 재개의 여지가 있을 것으로 보인다”고 평가한 것에 “희망 부푼 개꿈”이라고 비난했던 김 부부장이 한 달 만에 태도를 바꾼 것.
이에 대해 청와대는 “남북이 상호 소통을 통해 긴장을 완화함으로써 신뢰와 관계를 회복하기를 기대한다”는 입장을 냈다. 통일부도 “유사 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련해 즉시 시행할 것”이라고 밝혔다.
일각에서는 이번 담화를 대남 유화 메시지로 해석하기는 이르다는 지적이 나온다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “(북한이) 이번 사안을 정전협정 위반이나 남북합의 위반이 아닌, 국제법상 ‘영공을 침범하는 엄중한 주권침해사건’으로 규정했다”며 “‘국가 대 국가’ 관계를 기정사실화하는 기회로 활용하고 있다”고 말했다.
한편 국민의힘은 “정부의 유감 표명에 돌아온 답은 사실상 일방적 훈시이자 노골적인 위협”이라며 “남북 관계는 일방의 저자세로 유지되지 않는다”고 비판했다.
