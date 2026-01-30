李 “창업 오디션 年 3∼4회로 확대 고려…예산은 추경으로 확보”

‘모두의 창업’ 프로젝트 보고받아
아이디어 낸 5000명에 200만원씩
오디션 거쳐 100명에 1억원 지원
“인공지능(AI) 로봇이 들어와 우리의 일자리를 대체한다고 하니 얼마나 공포스럽고 불안하냐. 어떻게든 대응해야 된다. 결국 방법은 창업이다”
이재명 대통령은 30일 청와대 본관에서 진행된 ‘국가창업시대 전략회의’에서 현대차그룹의 아틀라스라는 AI 로봇 현장 투입 사례를 거론하면서 “회사는 주가가 올라가고 각광을 받는데 현장에서는 로봇 설치를 막자는 운동을 하지 않느냐. 그 절박함도 이해할 수 있다“며 이같이 밝혔다.
● 창업가 5000명 선발, 1인당 200만원 지원
이 대통령은 이날 “오늘이 창업을 국가가 책임지고 고용보다 창업으로 국가의 중심을 바꾸는 첫 날이자 대전환의 첫 출발점이 되지 않을까 생각한다”라며 “(정부가) 예전에는 스타트업 등 묘목을 키우는 사업을 했는데 이번에는 씨앗을 만드는 것 자체를 지원해 보자”고 했다. 그러면서 “일단 창업한 후 가능성이 있는 데를 지원하는 스타트업 지원이 우리의 최대치였다”며 “한 단계 더 나아가 좋은 아이디어가 있으면 시작할 때부터 정부가 지원을 해주고 책임을 져 주자”고 강조했다.
정부가 이날 발표한 창업 생태계 구성 핵심은 창업경진대회 격인 ‘모두의 창업’ 프로젝트다. 아이디어만으로 조건 없이 창업가 5000명을 선발해 1인당 200만원의 창업 지원금을 지원하기로 했다. 이후 지역별 창업 오디션을 통해 1000명이 추려지고, 이들은 1인 당 최대 2000만 원을 지원 받는다. 지역 오디션을 통과한 창업가 100명(창업루키)을 선발해 최대 1억 원을을, 최종 우승자에게는 상금과 벤처 투자 등을 더해 10억 원 이상의 지원금이 주어진다. 정부는 이후 500억 원 규모의 창업 열풍 펀드를 조성해 스타트업 창업 투자에 나서겠다는 구상이다. 중소벤처기업부중기부 관계자는 “이번 오디션은 단계별로 중간중간의 성장 성과를 검증하고 선별 탈락하는 구조를 만들어 창업가들의 성장 동력을 이끌어낼 수 있도록 한 것이 가장 큰 특징”이라고 했다.
실패를 전제로 한 재도전 장치도 마련됐다. 최종 탈락자와 실패 경험자에게 ‘도전 경력서’와 ‘실패 경력서’를 발급하고 재도전 플랫폼을 구축한다. 실패 창업자를 위한 지원책으로 1조 원 규모의 재도전 펀드가 마련되고, 전국 단위의 ‘재도전 응원본부’를 운영해 원스톱 서비스를 제공하겠다고 했다.
이 대통령은 모두의 창업 프로젝트 보고를 받으면서 연중 여러 차례 행사 진행을 지시하기도 했다. 이 대통령은 “일년에 한 번 하는 게 적은 것 같다”며 “1년에 3~4차례 정도는 고려해야 하지 않을까 싶다”고 했다. 이 대통령은 “후반기 예산은 추경에서 확보해서 될 것 같다”며 재원은 추가경정예산안(추경)을 통해 확보하겠다는 방침을 재차 밝혔다.
● 창업규제 철폐, 재도전 펀드로 창업생태계 조성
정부는 또 10개 창업 도시를 조성하는 테크 창업, 문화·관광 중심의 로컬 상권 50여 곳과 글로벌 상권 17곳을 조성하는 로컬 창업에도 나선다는 계획이다. 아울러 창업 기업에 대한 규제를 철폐하는 특례, 1조원의 재도전 펀드 조성, 공공 데이터 개방을 통한 창업 생태계 방안도 밝혔다.
정부가 ‘모두의 창업’ 프로젝트를 들고 나선 것은 그만큼 창업 생태계가 전반적으로 침체되어 있다는 판단이 자리하고 있다. 대기업, 수도권, 경력자 중심으로 산업이 집중되고 중소기업과 지방, 청년층까지 확산하지 않는 K자형 성장이 고착화되고 있는 가운데 창업을 활성화해 새로운 일자리를 창출하고 산업 성장 동력을 이끌어 나가겠다는 것.
이 대통령은 “도전할 기회도 잘 없고, 실패하면 빚덩어리가 되거나 루저로 찍혀서 강박관념이 생기는 것 같다”며 “과감하게 도전하고, 실패하면 툭툭 털고, 새롭게 출발할 수 있고 실패를 많이 한 사람에게 기회를 줘야 도전하는 사회가 될 수 있을 것”이라고 했다.
