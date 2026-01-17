당명 바꾸는 국민의힘, 지난 1년간 ‘이 단어’ 가장 많이 썼다

비상계엄과 대통령 탄핵 사태를 맞은 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 간판을 교체한다. 2020년 9월 김종인 비상대책위원회 체제에서 이름을 바꾼지 5년 4개월 만이다.
새로운 당명은 당원 의견 수렴과 국민 공모를 받아 다음 달 중에 확정할 방침이다. 장동혁 대표는 지난 7일 당 쇄신안 발표 기자회견에서 “전 당원의 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”고 밝혔다.
당은 전 국민이 참여하는 공모전을 실시하고, 이후 전문가 검토 등의 절차를 거쳐 당명을 결정할 예정이다.
2020년 8월 실시된 당명 공모에서 가장 많이 등장한 키워드는 ‘국민’, ‘자유’, ‘한국’, ‘미래’ 순이었다. 당시에도 약 1만7000건의 아이디어가 접수될 만큼 관심이 뜨거웠으며, 최종 후보군에는 국민의힘 외에도 ‘한국의당’, ‘위하다’ 등이 올랐다.
● 가장 많이 등장한 단어는 ‘책임·자유·청년’
국민의 힘이 지난 1년간 가장 강조한 키워드는 뭘까? 동아닷컴은 AI(제미나이) 분석을 통해 국민의힘이 공식 홈페이지에 게시한 지난 1년간(2025.01.15~2026.01.14)의 논평 2878건 중에서 가장 많이 등장한 단어를 선별했다.
이 중에 핵심 가치라 보기 어려운 부정어(갈등, 분열 등)와 현재의 당명(국민) 또는 상대당이 쓰고 있는 단어(민주)는 제외했다.
분석 결과 1위는 ‘책임(1999회)’이었다. 이는 12·3 비상계엄 사태 이후 당 차원의 책임을 강조한 자조적인 메시지와 동시에, 이재명 정부의 사법 리스크 및 장관급 인선 실패에 대한 책임론이 반영된 결과로 풀이된다.
주목할 점은 2위와 3위다. ‘청년(751회)’이라는 단어가 보수의 전통적 핵심 가치인 ‘자유(718회)’보다 많았다. 이는 국민의힘이 세대 확장이라는 실용적 과제에 사활을 걸어왔음을 시사한다.
이어 대여(與) 기조를 보여주는 ‘심판(652회)’과 ‘공정(599회)’이 상위권에 올렸다. 특히 ‘공정’은 과거 문재인 정부에서 선언했던 키워드로, 조국 사태 등을 거치며 등장한 ‘무너진 공정’에 대한 질책이 주요 키워드가 된 것으로 보인다.
6위부터 10위에는 ‘민생(591회)’, ‘미래(533회)’, ‘법치(501회)’, ‘상식(440회)’ 등이 차례로 이름을 올렸다. 모두 거창한 정치 담론보다는 시민들의 일상과 직결된 키워드들이다. 가짜뉴스와 국정감사 등과 함께 등장한 ‘진실(462회)’과 ‘상식’도 보였다.
‘통합(302회)’과 ‘혁신(229회)’은 하위권에 머물렀다. 협치나 쇄신보다는 당의 핵심 가치를 사수하는 데 상대적으로 많은 메시지를 던진 것으로 해석할 수 있다.
● 1987년 이후 7번째 개명…‘가치 중심’ 시사
보수 정당의 당명 교체는 이번이 7번째다. 1990년 민주자유당을 시작으로 신한국당(1995), 한나라당(1997), 새누리당(2012), 자유한국당(2017), 미래통합당(2020)에 이어 현재의 국민의힘 까지 왔다.
현재 당 내부에서는 차기 당명에 ‘공화’나 ‘보수’ 등 이념적 선명성을 강화하는 단어가 들어가야 한다는 목소리가 나오는 것으로 알려졌다. 장동혁 대표는 “당이 나아갈 방향에 맞는 당명이 따라와야 한다”며 가치 중심의 개명을 시사했다.
국민의힘은 오는 1월 18일까지 당명 공모를 진행하고, 이르면 설 명절 이전까지 새 당명 확정 작업을 마무리할 계획이다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
