“사법파괴 3법 막아야”…국힘, 국회→청와대 도보행진 시작

국민의힘은 3일 더불어민주당 주도로 본회의를 통과한 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 3대 사법개편안에 대한 이재명 대통령의 거부권(재의요구권) 행사를 촉구하며 여의도 국회에서부터 청와대까지 도보행진을 시작했다.
장동혁 국민의힘 대표는 이날 오후 서울 영등포구 여의도 국회 본청 앞에서 열린 ‘사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회’에서 “제가 맨 앞에 서서 싸우겠다. 맨 앞에 서서, 싸워 이기겠다”고 말했다.
장 대표는 “자유와 독재는 담 하나를 사이에 두고 있다. 지금이 바로 그 순간”이라면서 “사법파괴 3법은 결국 이재명 독재 공화국을 만들겠다는 것이다. 이 법은 결국 사법질서, 헌정질서를 파괴하고 대한민국의 종말을 불러올 것”이라고 강조했다.
그는 그간 이견이 불거졌던 당내 상황과 관련해 “여러 목소리로 갈라지면 어떤 목소리도 들리지 않는다. 우리가 이 자리에 모인 이유는 단 한가지”라면서 “모든 자유우파 동지 여러분께 간곡히 호소드린다. 우리가 이번 지방선거에서 승리할 때까지, 지방선거에서 승리할 수 있도록 국민의힘이 기치를 두고 있는 ‘자유민주주의 헌정수호’라는 하나의 구호로 힘을 모아달라”고 외쳤다.
장 대표의 규탄대회 발언 중 지지자들은 ‘대통령’을 연호하기도 했다. 김민수 최고위원이 “장동혁”이라고 선창하자, 지지자들은 장 대표의 이름을 연호했고, 장 대표는 눈물을 참는 모습을 보이기도 했다.
송언석 원내대표는 “지금 대한민국의 정의는 완전히 무너지고 있다. 공취모(공소취소모임) 홍위병들을 앞세워서 이 대통령은 공소취소 협박을 하고 있다”고 비판했다.
송 원내대표는 “이번에 통과된 사법파괴 3법 중 첫 번째가 법왜곡죄다. 유죄를 내리려고 하는 판사들은 전부 고소·고발이 된다”면서 “범죄자들이 판치는 세상을 만든다”고 주장했다.
그는 “독재가 이미 시작됐다. 이걸 막을 수 있는 힘은 국민 여러분이 유일하다”면서 “사법파괴 악법들 때문에 정의를 지켜야 할 마지막 보루인 법관들이 이미 정권의 눈치를 보고 잇다. 모든 판사들에게 용기를 불러일으켜 달라”고 호소했다.
한편 이날 국민대장정 규탄대회에는 의원 80명 이상이 참석했다. 김민수·김재원·양향자 최고위원을 비롯해 원외 당협위원장도 함께했다. 참석자들은 가슴에 ‘사법부독립’이 적힌 근조 리본을 착용했다.
규탄대회 현장에는 “윤어게인”, “윤어게인 안 하면 지방선거 망한다”고 외치는 일부 지지자들도 운집했다. 태극기와 미국 성조기를 흔들거나, 우리공화당 깃발을 든 시민도 있었다.
도보 행진을 시작하던 중 시민들이 “장동혁”을 외치자, 김 최고위원은 지지자들에게 “오늘 집회 신고가 안돼서 구호를 외치면 안되고, 피켓도 들면 안된다”면서 “장 대표와 의원들만 청와대까지 침묵 시위를 이어가겠다”고 당부하기도 했다. 이후 지지자들은 산개, 원내 의원과 당협위원장 위주로 행진이 진행되고 있다.
