국힘 TK 의원·지자체장 “與, 대구·경북 기만 말고 통합법 즉각 처리하라”

국민의힘 소속 대구 경북(TK) 지역 국회의원들과 지자체장들은 3일 더불어민주당을 향해 “대구·경북을 더 이상 기만하지 말라”며 대구·경북 행정통합 특별법의 신속한 처리를 촉구했다.
국민의힘 대구시당위원장인 이인선 의원(대구 수성을)은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “(민주당은) 대구·경북 통합 의견이 부족하다는 명분을 내세워 특별법을 국회 법제사법위원회에 묶어두고 있다”며 이같이 말했다.
이어 “명백한 사실 왜곡”이라며 “더 이상 합의 부족을 핑계로 시간 끌 명분이 존재하지 않는다”고 지적했다.
그러면서 “광주·전남 특별법은 신속히 처리하며 지원을 약속했다. 같은 국가 정책을 두고 왜 기준과 속도가 달라지느냐”며 “선택적 지원이자 노골적 지역 차별”이라고 주장했다. 아울러 “국가 백년대계를 정략적 도구로 삼는 것은 책임 있는 국회의 모습이 아니다”라고 했다.
경북도당위원장인 구자근 의원(경북 구미갑)도 “즉각 법사위를 열어 대구·경북 특별법을 상정·처리하고 본회의에서 통과시켜라”고 강조했다.
민주당은 국민의힘이 충남·대전 통합법도 찬성으로 당론을 정해야 한다고 요구하면서 대구·경북과 충남·대전 통합법을 연계해 처리해야 한다는 입장이다.
이에 대해 이 의원은 “충남·대전 통합법은 시·도지사와 시·도의회의 문제”라며 “대구·경북과 묶어서 얘기하는 건 말이 안 된다”고 선을 그었다. 이어 “3월 임시국회가 5일부터 시작된다”며 “10일과 19일 (본회의 개최 가능성이) 남아있기 때문에 설마 이걸 계속 붙들고 있겠나”라고 말했다.
구 의원도 “대구·경북 통합을 얘기하는데 충남·대전을 끌고 들어오는 것은 잘못됐다”며 “대구·경북 특별법을 처리하는 게 우선 순서”라고 했다.
이날 기자회견에는 이 의원과 구 의원을 비롯해 윤재옥·김상훈·김석기·김정재·이만희·추경호·강대식·권영진·김승수 의원 등이 참석했다. 이철우 경북도지사와 이만규 대구시의회 의장, 박성만 경북도의회 의장 등도 함께했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
