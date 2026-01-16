국힘 불참 속 여야 지도부 靑 오찬…李 “용산보다 나은 것 같다”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 16일 13시 43분

글자크기 설정

이재명 대통령이 16일 청와대 상춘재에서 열린 여야 지도부 초청 오찬 간담회에서 참석자들과 함께 기념 사진을 촬영하고 있다. 2026.1.16 청와대사진기자단
이재명 대통령이 16일 청와대 상춘재에서 열린 여야 지도부 초청 오찬 간담회에서 참석자들과 함께 기념 사진을 촬영하고 있다. 2026.1.16 청와대사진기자단
국민의힘 측 지도부가 불참한 가운데, 이재명 대통령과 여야지도부의 오찬 회동이 진행됐다.

16일 오후 12시 청와대 상춘재에서 진행된 이 대통령과 여야지도부 오찬 회동은 여야 지도부가 먼저 자리한 가운데 이 대통령이 회동장소에 도착하면서 본격적으로 시작됐다.

이날 회동에는 이 대통령과 강훈식 비서실장, 우상호 정무수석 등 청와대 측 인사와 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 조국혁신당의 조국 대표와 서왕진 원내대표, 진보당 김재연 대표와 윤종호 원내대표, 개혁신당 천하람 원내대표, 기본소득당 용혜인 대표 겸 원내대표, 사회민주당 한창민 대표 겸 원내대표 등이 참석했다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표는 불참했고 이준석 개혁신당 대표는 해외 출장으로 불참 의사를 전달했다.

이 대통령 도착 전 청와대 관계자와 각 당 지도부는 청와대 상춘재를 둘러보며 담소를 나누는 등 화기애애한 분위기를 보였다.

곧이어 상춘재에 도착한 이 대통령은 “반갑습니다. 대표단이 많으시다”며 인사말을 건넨 뒤, 용혜인 대표와 악수하며 용 대표 자녀 안부를 묻기도 했다. 이 대통령은 “국회에서 태어났는데”라고 말했고 이에 용 대표는 “곧 학교 들어간다”고 화답했다.
이재명 대통령이 16일 여야 지도부 초청 오찬 간담회를 갖기 위해 청와대 상춘재로 가고 있다. 2026.1.16 청와대사진기자단
이재명 대통령이 16일 여야 지도부 초청 오찬 간담회를 갖기 위해 청와대 상춘재로 가고 있다. 2026.1.16 청와대사진기자단

용 대표는 2021년 의원 임기 도중 자녀를 출산했다. 당시 경기도지사였던 이 대통령은 페이스북을 통해 “축하드린다”는 댓글을 남기기도 했다.

이 대통령 옆자리에 앉은 조국 대표를 향해선 “그래도 용산보다 나은 것 같다”고 말하기도 했다.

이 대통령과 여야지도부는 “대한민국 파이팅”을 외치며 기념촬영을 진행했고 곧이어 비공개 오찬에 들어갔다.
#이재명 대통령#여야지도부#청와대 오찬#국민의힘 불참
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스