싱가포르, 난초 교배종에 ‘이재명-김혜경 난’ 이름 붙여

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 2일 오전 공식 환영식과 난초 명명식에 참석한 뒤 본격 일정에 돌입했다.
강유정 청와대 대변인은 이날 싱가포르 국빈 방문 관련 서면 브리핑을 통해 이같은 내용을 전했다.
이 대통령은 싱가포르 정부 청사에서 타르만 샨무가라트남 대통령 부부와 함께하는 공식 환영식과 난초 명명식에 참석하는 것으로 첫 일정을 시작했다. 난초는 싱가포르의 국화로, 난초명명식은 외국 정상 등 주요 인사의 싱가포르 방문 시 난초 교배종에 방문 인사의 이름을 붙이는 행사다.
이날 난초 명명식에서 싱가포르 국립식물원 관계자는 이 대통령 부부에게 “대통령께서 동남아 지역에 처음으로 양자 방문하신 것을 기념하기 위해서 상징적으로 준비했다”며 “한국 태극기의 ‘건곤(乾坤)’을 상징하는 듯한 모습을 하고 있다”고 말했다. 또 “이 교배종을 토대로 또 다른 교배종을 만들어 나갈 수 있다”며 “한국과 싱가포르의 관계가 보다 많은 발전을 할 수 있다는 상징”이라고 설명했다. 이에 이 대통령은 “이렇게 정말 아름답고 향기 높은 난초에 제 이름을 붙이게 돼 정말로 영광”이라고 화답했다.
이 난초는 이 대통령과 김 여사의 이름을 따 Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung이라고 명명될 예정이다.
강 대변인은 “싱가포르의 독특한 외교 관례로 외국 국가들과의 우호 관계 강화와 친선 도모를 목적으로 한다”고 말했다.
이 대통령은 타르만 대통령과 면담 뒤에는 로렌스 웡 총리를 만나 정상회담, MOU 교환식, 공동언론발표, 친교 오찬으로 이어지는 일정을 함께 한다.
오후에는 ‘AI 커넥트 서밋’에 참석해 양국의 미래 AI 리더들과 간담회를 갖는다. 이어 타르만 대통령 내외가 주최하는 국빈 만찬에 참석하는 것으로 싱가포르 일정을 마무리할 계획이다.
강 대변인은 “이번 국빈 방문을 통해 웡 총리와의 유대와 신뢰가 더욱 깊어지고, 작년 양 정상이 수립한 한-싱가포르 전략적 동반자 관계 발전을 가속화하는 동력이 마련될 것으로 기대한다”고 말했다.
그러면서 “실질 협력 분야에서 통상‧투자‧인프라 등 기존 협력은 물론 AI 등 첨단기술과 원전과 같은 등 미래 유망 분야의 성과를 도출할 수 있을 것으로 기대된다”고 했다.
