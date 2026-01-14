친한계 “尹 사형 구형날 한동훈 제명…애꿎은 화풀이”

국민의힘 윤리위원회가 ‘당원게시판 논란’과 관련해 한동훈 전 대표의 제명 징계를 결정한 데 대해 당내에서 친한(친한동훈)계를 중심으로 반발의 목소리가 이어지고 있다.
14일 수도권 3선인 송석준 의원은 페이스북을 통해 “간밤에 황당한 일들이 벌어졌다”며 “(윤석열 전) 대통령에 대한 구형은 재판을 통해 최종 판결이 이뤄지겠지만, 한 전 대표에 대한 제명 처분은 최종 결정으로 가히 당내민주주의의 사망이라 아니할 수 없을 것”이라고 했다.
이어 “이런 상황이 왜 발생했는지 당 지도부는 분명하게 소명하고 이 심각한 사태에 대해 끝까지 책임져야 할 것”이라며 “절대 좌시하지 않겠다”고 말했다.
정성국 의원도 페이스북에서 “국민의힘은 당 대표 한 명의 사유물이 아니다”라며 “당을 살리기 위해, 보수의 가치를 지키기 위해 끝까지 싸우겠다”고 강조했다.
우재준 의원은 “이번 징계는 정당성이라 부를 만한 요소를 전혀 갖추지 못했다. 그럼에도 한 전 대표를 제명한 이유는 결국 탄핵 찬성에 대한 보복”이라며 반발했다.
우 의원은 페이스북을 통해 “당무감사위원회에서 조작된 부분을 제외하고 보면 객관적으로 징계할 만한 사유는 존재하지 않는다”며 “조작된 부분에 대해 어떠한 보완 조사도, 피조사인에 대한 최소한의 소명 요구조차 없었다”고 했다.
그는 “윤 전 대통령에 대한 사형 구형이 내려졌다. 개인적으로는 내란죄가 성립하더라도 미수범에 해당해 감형의 여지가 있다고 생각한다. 그리고 그 여지는 계엄을 막아낸 한 전 대표가 만들어낸 것”이라고 주장했다.
그러면서 “기상천외한 논리만 늘어놓으며 정작 해야 할 법적·정치적 방어는 하지도 않은 채 오히려 윤 전 대통령을 더 깊은 수렁으로 밀어 넣은 사람들이 이제는 애꿎은 한동훈에게 화풀이하고 있다”며 “도대체 우리 당이 어쩌다 이 지경까지 망가졌는지 개탄스럽다”고 덧붙였다.
당내 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 이날 오전 회동해 윤리위 제명 결정을 재고해야 한다는 내용 등을 논의할 전망이다.
전날 윤리위는 당원게시판을 통해 여론을 조작하려 했다는 의혹을 받는 한 전 대표에 대해 제명 징계를 결정했다. 제명은 징계 중 최고 수위로, 윤리위 의결 뒤 최고위원회의 의결을 거쳐 확정된다.
윤리위는 “정당 대표의 배우자와 그 가족도 공인으로서의 윤리와 정치적 책임을 요구받는다”며 “소속 정당 대표와 가족이 대통령과 당의 지도부를 공격하고 분쟁을 유발해 국민적 지지와 신뢰를 추락하게 한 것은 윤리적, 정치적으로 매우 중차대한 해당 행위에 해당한다”고 밝혔다.
지난달 30일 당무감사위는 한 전 대표 가족 명의 ID 5개를 활용해 2개의 IP에서 1428건의 글이 작성됐다는 조사 결과를 발표한 바 있다.
