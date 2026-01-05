靑 “中에 핵잠 도입 충분히 설명…바둑-축구부터 교류도 추진”

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 이 대통령 공식환영식에서 의장대를 사열하고 있다. 2026.1.5/뉴스1

위 실장은 정상회담의 주요 성과에 대해 “동북아에서 정상 외교를 통한 국익 중심의 실용 외교의 토대를 확고히 했다”며 “이 대통령은 취임 7개월 만에 미중일 3국 정상과 상호 방문 외교를 완료하고 한중 간에 전면적 관계 복원 흐름을 공고히 했다”고 했다.