국힘 당무위 “당원게시판 사건 계정, 한동훈 가족 5명 명의와 동일”

국민의힘 당무감사위원회가 한동훈 전 대표 가족 연루 의혹이 제기된 ‘당원게시판 사건’과 관련해 “문제의 계정들이 한 전 대표 가족 5명의 명의와 동일하고, 여론조작 정황이 확인됐다”며 당 중앙윤리위원회에 조사 결과를 송부했다고 밝혔다. 사실상 한 전 대표가 책임을 져야 한다고 밝힌 것으로 당 내홍이 더 심해질 것으로 보인다.
당무감사위는 30일 한 전 대표 가족 명의의 5개의 ID를 활용해 2개의 IP에서 1428건의 글이 작성됐다는 조사 결과를 제시하면서 “당원게시판 운영 정책을 심각하게 위반했고, 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다”고 밝혔다. 해당 ID가 한 전 대표 가족 명의라는 근거로는 “해당 IP를 사용한 10개 계정 중 4개 계정이 동일한 휴대전화 뒷번호와 동일한 선거구를 공유한다”고 설명했다. 이 사건은 지난해 7~11월 국민의힘 당원 게시판에 한 전 대표와 가족이 윤석열 전 대통령 부부 등을 비판하는 기사 등을 올렸다는 의혹이 골자다.
이호선 당무감사위원장은 “당원게시판에서 조직적으로 활동하며 윤석열 대통령 부부와 당내 인사를 비방하고 비정상적으로 여론을 조작한 것은 당원 규정의 성실의무, 윤리규칙의 품위유지, 당원게시판 운영정책을 심각하게 위반한 해당행위이자, 게시판 관리 업무와 여론 수렴 기능을 마비시킨 업무방해”라고 했다. 당무감사위는 ‘윤석열은 자진 탈당해야’ ‘범죄마누라를 먹여살리려고 당과 당원을 팔아먹었을’ ‘윤석열이 있으면 선거를 이길 수 없음’ 등의 문제가 된 글도 공개했다.
다만 당무감사위는 이날 징계 수준은 권고하지 않았다. 한 전 대표 등 조사 대상이 현직 당직자가 아니어서 징계를 권고할 수 없다는 것. 이 위원장은 “적법성을 담보하기 위해 징계권고안을 의결하지 않고 조사 결과를 윤리위에 송부했다”면서도 “당심을 왜곡해서반 여론까지 움직이려 했다면 드루킹 사건보다 더 심각한 범죄일 수 있다”고 주장했다.
이에 따라 당원게시판 문제는 다시 장동혁 지도부로 공이 넘어왔다. 현재 국민의힘 중앙윤리위원장은 공석이어서 지도부가 인선을 진행한 뒤 한 전 대표 징계를 강행할 수 있다는 전망이 나온다. 장 대표가 그간 당원게시판 문제를 처리해야 한다는 의지를 밝혀온 만큼 실제 징계가 진행될 경우 갈등이 더 커질 수 있다는 관측이 나온다. 다만 당 지도부 관계자는 “(당무감사위와) 사전 교감은 전혀 없었다”며 “윤리위 구성 일정은 아직 미정”이라고 말했다.
한편 비상계엄 1년을 맞아 국민에게 사과했던 국민의힘 초재선 의원들은 이날 ‘대안과 미래’라는 공식 모임을 결성했다. 이들은 첫 공식 행보로 31일 육군 특수전사령부를 찾아 청년장병들에게 직접 계엄에 대해 사과하기로 했다.
댓글 0