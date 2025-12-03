계엄 사과한 한동훈 “李대통령, 계엄만 빼고 나쁜짓 다해”

크게보기 한동훈 국민의힘 전 대표가 3일 오후 서울 여의도 국회 경내에서 12.3 비상계엄 1주년 기자회견을 하고 위해 이동하고 있다. 2025.12.03. 뉴시스

한 전 대표는 “윤석열 전 대통령이 계엄으로 나라를 망쳤다면 이재명 대통령은 딱 계엄만 빼고 나쁜 짓 다해서 나라를 망치고 있다”며 “오늘을 대한민국 국민이 아니라 자기들만의 축제로 만들려 하고 있다”고 했다.