송언석 “김현지, 지구 끝까지 숨어도 국민 명령이 끌어낼 것”

“김현지로 시작해, 김현지로 끝난 ‘현지국감’”
“민주, 야당이 제안하는 사회적 대타협 기구 구성에 나서야”
송언석 국민의힘 원내대표는 7일 김현지 대통령실 제1부속실장에 대해 “더 꼭꼭 숨길 바란다”며 “지구 끝까지 숨어도 국민의 명령이 결국 김현지 실장을 국민 앞에 국회로 끌어낼 것”이라고 밝혔다.
송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “올해 국정감사는 김현지로 시작해, 김현지로 끝난 ‘현지국감’이었다”며 이렇게 말했다.
그는 전날 대통령실을 대상으로 한 운영위 국정감사와 관련해 “어제는 (김 실장이) 급기야 국회에서 부르면 언제든 갈 수 있도록 대통령실 경내에 대기한다는 엽기적인 언론 브리핑까지 있었다”며 “그러나 대통령실은 국회가 의결하면 출석한다며 국회로 공을 미루고, 여당은 야당의 거듭된 요청에도 요지부동 합의를 거부했다. 짜고 치는 고스톱이 아닐 수 없다”고 했다.
이어 “김현지”라는 이름만 나오면 발작하며 육탄 방어에 나서는 민주당 의원들의 모습을 보면서, 현 정권이 ‘이재명-김현지 공동정권’이라는 항간의 이야기가 결코 근거가 없지 않다는 생각마저 들었다“고 말했다.
송 원내대표는 ‘국감 워스트 5’로 △김영란법 위반과 뇌물수수 혐의로 수사를 받아야 할 최민희 과방위원장 △김현지 실장이 국감에 100% 출석할 것이라고 대국민 거짓말한 우상호 정무수석 △이재명 대통령이 대장동 일당을 만난 적 없다는 거짓말을 늘어놓은 조원철 법제처장 △아파트 보유 논란 이찬진 금감원장 △캄보디아 고문치사 보고 위증 조현 외교부장관 등을 꼽았다.
그는 ”이재명 정부 출범 이후, 우리 경제 곳곳에 낡은 이념의 그림자가 짙게 드리워지고 있다“며 ”노란봉투법처럼 성장과 혁신에는 아무런 도움이 되지 않는 거대 노조의 기득권만을 위한 정책 어젠다들이 그대로 정부 정책으로 반영되고 있다“고 지적했다.
송 원내대표는 ”다시 한번 민주당에 촉구한다“며 ”국민의 목소리를 직시하고 야당이 제안하는 사회적 대타협 기구 구성에 나서서 국민과 경제 모두에 도움이 되는 방향으로 정책을 입안해 나가기를 다시 한번 강력히 촉구한다“고 강조했다.
댓글 0