국힘, ‘딸 축의금 논란’ 최민희 권익위 신고도…“즉각 사퇴”

“전무후무한 권력형 결혼 비리…과방위원장 내려놔야”

최민희 위원장이 전날(30일) 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사 종합감사에서 생각에 잠겨 있다. 2025.10.30 뉴스1
국민의힘은 31일 국정감사 기간 딸 결혼식을 열고 피감기관 관계자로부터 축의금을 받아 논란이 인 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장(더불어민주당 의원)을 국민권익위원회에 신고했다.

과방위 소속 국민의힘 의원들은 이날 오전 언론 공지를 통해 “자녀 혼사를 명목으로 성명불상의 대기업 관계자 4인 및 지상파 방송사 관계자 3인, 기업대표 1인 등 총 8인에게 각 100만원씩 800만 원 상당의 축의금을 받은 최 위원장에 대해 ‘김영란법’(부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률) 위반 혐의로 권익위에 신고서를 제출할 예정”이라고 밝혔다.

최은석 원내수석대변인은 논평에서 “국정에 대한 추상같은 감사와 정책 제언으로 채워졌어야 할 2025년 국정감사는 사실상 최민희 의원 한 사람 때문에 엉망이 됐다고 해도 과언이 아니다”며 “그럼에도 최 의원은 앞뒤가 맞지 않는 변명과 상식에 반하는 해명으로 일관하며 국민의 분노를 자초했다”고 비판했다.

또 “최 의원 건은 더 이상 단순한 도덕 논란이 아니다”며 “공직자의 권한과 지위를 사적 금품 수수의 통로로 전락시킨 전무후무한 권력형 결혼 비리”라고 꼬집었다.

그러면서 “최 의원은 더 이상 국회의 권위를 욕보이지 말라. 지금이라도 즉각 과방위원장직을 내려놓고, 수사당국의 철저한 수사에 정정당당히 임해야 한다”며 “그것이 국회의원으로서 최소한의 품격을 지키는 길이며, 딸의 일상마저 논란의 굴레에서 벗어나게 하는 유일한 길”이라고 촉구했다.

국민의힘은 전날(30일)에는 뇌물 혐의로 최 위원장을 서울지방경찰청에 고발했다.

