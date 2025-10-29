김혜경 여사, 캐나다 총리 부인에게 한국 ‘갓’ 패션 소개

김혜경 여사가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 한복패션쇼를 관람했다.
대통령실은 29일 김 여사가 경북 경주 월정교 수상특설무대에서 열린 2025 APEC 정상회의 기념 한복패션쇼를 관람했다고 밝혔다.
이날 패션쇼는 ‘한복, 내일을 날다’를 주제로 열렸다. 한복을 중심으로 한식·한옥·한지·한글 등 5韓(한) 콘텐츠를 융합한 스토리텔링형 패션쇼로 구성됐다.
오늘 패션쇼에는 다이애나 폭스 카니 캐나다 총리 배우자, 정구호 예술감독, APEC 정상회의 참가자, 그리고 일반 시민들이 함께했다.
무대는 1000년 전 한국 복식과 APEC 정상회의 기념 한복, 인공지능(AI) 기술이 결합된 한복 등 과거에서 현재를 거쳐 미래로 이어지는 한복의 가치를 조망하는 개념으로 꾸며졌다.
김 여사는 캐나다 총리 배우자에게 ‘갓‘을 가리키며 영화로 전 세계에 알려진 ‘갓’ 패션을 소개하기도 했다.
