트럼프 받은 훈장, 금값만 1억…은도 110돈 쓰여[청계천 옆 사진관]

이재명 대통령은 29일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 국빈 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대한민국 최고 훈장인 무궁화대훈장을 수여했다. 미국 대통령이 이 훈장을 받은 것은 이번이 처음이다.
무궁화대훈장은 「상훈법」 제10조에 따라 대통령에게 수여되며, 대통령의 배우자와 우방국 원수 및 배우자, 우리나라의 발전과 안전보장에 공적이 뚜렷한 전직 우방 원수 등에게도 수여할 수 있다. 외국 정상에게 수여될 경우 실제 공적보다는 양국 간 외교 관계 강화를 상징하는 의미가 크다.
이 훈장은 금 190돈, 은 110돈에 루비, 자수정, 칠보 등이 사용되는 등 최고 등급에 걸맞은 귀금속으로 제작된다. 최근 금값 상승으로 제작비용 중 금값만 약 1억 원이 넘는 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령은 “대단히 감사하다. 소중히 간직하겠다”라며 “한국과 미국은 이를 통해 더욱 굳건한 동맹 관계를 지속할 것”이라고 밝혔다. 그는 “당장 착용하고 싶을 정도로 감격스럽다”라고 소감을 전했다.
한편 이날 행사에서는 이재명 대통령이 트럼프 대통령을 위해 준비한 특별 선물도 공개됐다. 사회자는 “이 대통령이 트럼프 대통령께 준비하신 선물은 한반도를 최초로 통일한 고대 신라의 천마총 금관”이라며 “현존하는 신라금관 6점 중 가장 화려하고 큰 금관”이라고 소개했다. 이어 “하늘의 권위와 지상의 통치를 연결하는 신성함, 지도자의 강력한 지도력과 권위를 상징한다”라며 “한미 동맹의 황금기를 함께 열어가자는 뜻을 담았다”라고 설명했다.
