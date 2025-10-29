트럼프 “양국에 남아있는 구름 있지만, 조만간 걷혀나갈 것”

한미정상회담 모두발언
“김정은과 이번엔 타이밍 맞지 않아
관계진전 위해 많은 노력 하고있어
美서 한국과 함께 선박 건조할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령은 29일 한국-미국 정상회담에서 김정은 북한 국무위원장과의 만남이 불발된 데 대해 “이번에는 타이밍이 맞지 않았다”면서도 “김 위원장과 (관계) 진전을 이루기 위해 많은 노력을 하고 있다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 경북 경주시 국립경주박물관에서 열린 한미정상회담에서 모두발언을 통해 “한반도는 공식적으로 전쟁 상태이지만 이 문제를 해결하기 위해 우리가 할 수 있는 것을 찾아보도록 하겠다”며 이같이 말했다.
그러면서 “저는 상식이라는 표현을 좋아한다. 미국-북한 관계가 해결되는 게 상식에 맞다고 본다”며 “인내심이 필요하겠지만 좋은 결과가 있을 것이라 생각한다”고 말했다.
트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 회담에 대해 “전 세계적으로 많은 의미가 있을 것”이라며 “모두를 위한 좋은 결과가 있을 것”이라고 했다. 트럼프 대통령과 시 주석은 30일 회담을 연다.
방한 직전 일본을 들렀다 온 트럼프 대통령은 이 대통령 앞에서 일본 도요타자동차의 대미 투자를 거론했다. 트럼프 대통령은 “(도요타가) 100억 달러를 미국에 투자해 미국에 여러 개 자동차 공장을 짓기로 했다. 많은 미국인들을 고용할 것”이라며 “그외 많은 산업들이 돌아오고 있다. 내 임기 말까지 21~22조 달러가 미국에 투자될 것이다. 이것은 사상 최고치”라고 강조했다. 이는 한국과 미국의 관세 협상이 아직 진행 중인 가운데 일본의 대미 투자 사례로 한국을 은근 압박한 것으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 “한국에 두 번째로 국빈 방문한 유일한 미국 대통령이 됐다”며 “이것은 제가 아니라 미국을 위해 훌륭한 대접 해주신 것”이라고 했다.
이어 “한국은 우리와 조선산업을 위해 협력하고 있다. 2차 대전 중에는 미국이 전 세계에서 선박을 가장 잘 건조하는 국가였지만 굉장히 나쁜 결정들이 있었고 조선업을 다루지 못하면서 능력 잃어버렸다”며 “이제 선박을 건조하는 것은 반드시 필요하기 때문에 필라델피아 조선소를 비롯한 미국 여러 장소에서 한국과 미국이 함께 선박을 건조해 나갈 수 있을 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 “양국은 굉장히 특별한 관계를 구축해 왔다. 이 대통령과 나 역시 마찬가지”라며 “그럴 수 있었던 것은 나에게도 큰 영광”이라고 했다.
또 “한국에서 따뜻하게 환영해줬다. 이자리에 함께하고 있는 내각의 장관들도 특별한 환영식을 처음 보는 것 같다. 이런 자리는 앞으로도 기억될 것”이라며 “아직 우리가 남아있는 구름들이 있지만 조만간 걷혀나갈 것”이라고 덧붙였다.
