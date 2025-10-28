최민희 ‘축의금 반환’이 칭찬할 일?…與대변인 “내겐 없는 용기”

더불어민주당 박수현 수석대변인이 ‘딸 결혼식 논란’이 일고 있는 같은 당 최민희 의원을 두둔하며 성경 구절을 인용해 “너희 중에 죄가 없는 자가 먼저 돌로 쳐라”고 밝혔다. 그는 “전체 국회의원 중 최 의원처럼 (축의금을 반환) 한 의원이 있다는 말을 지금껏 들어보지 못했다”고 강조했다.
박 수석대변인은 이날 페이스북을 통해 “최 의원이 자녀 혼례를 국감 중 국회에서 치렀다거나, 본회의장에서 사적 업무를 했다거나 하는 비판은 받을 수 있다”면서도 “저는 최 의원처럼 ‘이해충돌 축의금’을 골라내지도 못했고, 돌려 줄 용기는 엄두조차 내지 못했다”고 밝혔다.
이어 “신혼부부가 감내해야 할 고통도 있음을 생각해야 한다. 인생의 가장 행복한 순간이 고통으로 변해버린 두 청년의 삶은 어떻게 되는 것인가”라며 “이제 그 정도 했으면 되지 않았나”라고 반문했다. 박 수석대변인은 “너희 중에 죄가 없는 자가 먼저 돌로 쳐라”는 성경 구절을 인용하며 글을 마무리 했다.
앞서 최 의원 딸은 국감 기간인 이달 18일 국회 사랑재에서 결혼식을 올렸다. 이후 국민의힘을 중심으로 국감 기간에 딸의 혼례를 국회에서 치른 것을 두고 비판이 거세졌다. 이달 26일에는 최 의원이 국회 본회의 중 축의금 명단과 액수가 적힌 텔레그램 메시지를 확인하는 모습이 포착돼 논란이 커졌다.
최 의원 측은 축의금을 반환하기 위한 것이었다고 밝힌 상황이다. 이에 국민의힘은 최 의원에게 뇌물죄, 이해충돌, 보좌진 사적 업무 동원 등 비판을 제기하며 국회 과학기술정보방송통신위원장직 사퇴를 촉구하고 있다.
