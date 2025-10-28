동아일보

최민희 ‘축의금 반환’이 칭찬할 일?…與대변인 “내겐 없는 용기”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 28일 14시 21분

코멘트

글자크기 설정

최민희 국회 과방위원장이 28일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 K-바이오 혁신 세미나에서 생각에 잠겨 있다. 2025.10.28 뉴시스
크게보기
최민희 국회 과방위원장이 28일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 K-바이오 혁신 세미나에서 생각에 잠겨 있다. 2025.10.28 뉴시스
더불어민주당 박수현 수석대변인이 ‘딸 결혼식 논란’이 일고 있는 같은 당 최민희 의원을 두둔하며 성경 구절을 인용해 “너희 중에 죄가 없는 자가 먼저 돌로 쳐라”고 밝혔다. 그는 “전체 국회의원 중 최 의원처럼 (축의금을 반환) 한 의원이 있다는 말을 지금껏 들어보지 못했다”고 강조했다.

박 수석대변인은 이날 페이스북을 통해 “최 의원이 자녀 혼례를 국감 중 국회에서 치렀다거나, 본회의장에서 사적 업무를 했다거나 하는 비판은 받을 수 있다”면서도 “저는 최 의원처럼 ‘이해충돌 축의금’을 골라내지도 못했고, 돌려 줄 용기는 엄두조차 내지 못했다”고 밝혔다.

박수현 더불어민주당 수석대변인이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 현안관련 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2025.10.26 뉴시스
크게보기
박수현 더불어민주당 수석대변인이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 현안관련 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2025.10.26 뉴시스
이어 “신혼부부가 감내해야 할 고통도 있음을 생각해야 한다. 인생의 가장 행복한 순간이 고통으로 변해버린 두 청년의 삶은 어떻게 되는 것인가”라며 “이제 그 정도 했으면 되지 않았나”라고 반문했다. 박 수석대변인은 “너희 중에 죄가 없는 자가 먼저 돌로 쳐라”는 성경 구절을 인용하며 글을 마무리 했다.

앞서 최 의원 딸은 국감 기간인 이달 18일 국회 사랑재에서 결혼식을 올렸다. 이후 국민의힘을 중심으로 국감 기간에 딸의 혼례를 국회에서 치른 것을 두고 비판이 거세졌다. 이달 26일에는 최 의원이 국회 본회의 중 축의금 명단과 액수가 적힌 텔레그램 메시지를 확인하는 모습이 포착돼 논란이 커졌다.

최 의원 측은 축의금을 반환하기 위한 것이었다고 밝힌 상황이다. 이에 국민의힘은 최 의원에게 뇌물죄, 이해충돌, 보좌진 사적 업무 동원 등 비판을 제기하며 국회 과학기술정보방송통신위원장직 사퇴를 촉구하고 있다.

#더불어민주당#박수현#국정감사#결혼식#축의금#논란
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스