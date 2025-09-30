국힘 “김현지 제1부속실장 이동, 대단한 창의력”

국민의힘은 30일 김현지 대통령총무비서관을 제1부속실장으로 임명한 것에 대해 “대단한 창의력”이라며 “꽉 막힌 한미 관세 협상에서 이 정도의 창의력을 보였다면 협상도 쉽게 타결됐을 것인데, 중요한 데에선 그 능력을 보이지 않았다”고 날을 세웠다.
국민의힘 유상범 원내운영수석부대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 “30년 국정감사 동안 예외 없이 출석한 총무비서관을 불출석 시키려다 여론의 역풍이 불자 1993년 신설된 이래 단 한 차례도 출석한 전례가 없는 제1부속실장으로 발령 내는 대단한 창의력”이라고 비판했다. 이어 “‘존엄 현지’의 이재명 정부 내 위상이 적어도 ‘일인지하 만인지상’의 위치에 않고서는 상상할 수 없는 창의적 인사다”라며 “그러면서 국회가 결정하면 따르겠다는 것은 습관적인 책임 전가이며 국민을 기망하는 비겁한 행동이다. 떳떳하면 출석시키라”라고 목소리를 높였다.
나경원 의원도 “어제 정청래 민주당 당 대표가 ‘판사는 무오류의 신인가’라고 말하며 사법부 권위를 희화화했다”며 “국감에서 빼돌리려는 김현지 전 총무비서관 현 부속실장은 ‘무법의 교주’이고 그러면 ‘재판 안 받는 이재명은 무법의 신인가’”라고 말했다.
국민의힘 최보윤 수석대변인도 “이번 인사는 국민 앞에 떳떳하지 못한 헌정사상 초유의 꼼수”라며 “이재명 대통령이 직접 나서 김현지 비서관을 국감장에 세우지 않으려 한 전례 없는 국회 기만 인사”라고 지적했다. 그러면서 “민주당이 지금처럼 증인 채택을 거부하며 김현지 비서관을 보호한다면, 이는 스스로 비선 실세 논란을 키우는 자충수가 될 것”이라며 “‘만사현통’ 논란을 지금 정리하지 않는다면, 이재명 정권 내내 따라붙는 치명적 부담이 될 것”이라고 주장했다.
