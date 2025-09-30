동아일보

국힘 “김현지 제1부속실장 이동, 대단한 창의력”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 30일 14시 02분

코멘트

글자크기 설정

“존엄 현지 국감서 빼돌리기 인사”

국민의힘 송언석 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 유상범 원내운영수석부대표, 송 원내대표, 정희용 사무총장. 뉴스1
크게보기
국민의힘 송언석 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 유상범 원내운영수석부대표, 송 원내대표, 정희용 사무총장. 뉴스1
국민의힘은 30일 김현지 대통령총무비서관을 제1부속실장으로 임명한 것에 대해 “대단한 창의력”이라며 “꽉 막힌 한미 관세 협상에서 이 정도의 창의력을 보였다면 협상도 쉽게 타결됐을 것인데, 중요한 데에선 그 능력을 보이지 않았다”고 날을 세웠다.

국민의힘 유상범 원내운영수석부대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 “30년 국정감사 동안 예외 없이 출석한 총무비서관을 불출석 시키려다 여론의 역풍이 불자 1993년 신설된 이래 단 한 차례도 출석한 전례가 없는 제1부속실장으로 발령 내는 대단한 창의력”이라고 비판했다. 이어 “‘존엄 현지’의 이재명 정부 내 위상이 적어도 ‘일인지하 만인지상’의 위치에 않고서는 상상할 수 없는 창의적 인사다”라며 “그러면서 국회가 결정하면 따르겠다는 것은 습관적인 책임 전가이며 국민을 기망하는 비겁한 행동이다. 떳떳하면 출석시키라”라고 목소리를 높였다.

나경원 의원도 “어제 정청래 민주당 당 대표가 ‘판사는 무오류의 신인가’라고 말하며 사법부 권위를 희화화했다”며 “국감에서 빼돌리려는 김현지 전 총무비서관 현 부속실장은 ‘무법의 교주’이고 그러면 ‘재판 안 받는 이재명은 무법의 신인가’”라고 말했다.

국민의힘 최보윤 수석대변인도 “이번 인사는 국민 앞에 떳떳하지 못한 헌정사상 초유의 꼼수”라며 “이재명 대통령이 직접 나서 김현지 비서관을 국감장에 세우지 않으려 한 전례 없는 국회 기만 인사”라고 지적했다. 그러면서 “민주당이 지금처럼 증인 채택을 거부하며 김현지 비서관을 보호한다면, 이는 스스로 비선 실세 논란을 키우는 자충수가 될 것”이라며 “‘만사현통’ 논란을 지금 정리하지 않는다면, 이재명 정권 내내 따라붙는 치명적 부담이 될 것”이라고 주장했다.
#국민의힘#김현지#제1부속실장#한미 관세 협상
이상헌 기자 dapaper@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스