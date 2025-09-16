국힘 “강유정 대변인 해임하라…번복-언론탓에 속기록 삭제도”

국민의힘이 16일 대통령실 강유정 대변인에 대해 “즉각 해임하라”고 촉구했다. 앞서 강 대변인은 전날 브리핑을 통해 여권 일각에서 제기된 조희대 대법원장 사퇴 요구에 공감하는 듯한 발언을 해 논란이 불거진 바 있다.
최보윤 수석대변인은 이날 논평을 내고 “국민 앞에서 삼권분립과 관련한 대통령실의 입장을 스스로 내놓고 스스로 번복한 뒤 남 탓까지 하는 모습은, 대변인으로서의 기본 자질조차 결여된 것”이라며 이같이 말했다.
최 수석대변인은 “어제 강 대변인은 조희대 대법원장 사퇴 요구와 관련해 ‘원칙적으로 공감한다’고 밝혔다”며 “대통령실이 여당의 사퇴 압박에 가세한 것으로 해석될 수밖에 없는 발언이었다”라고 했다.
그러면서 “이후 논란이 되자 불과 1시간여 만에 강 대변인은 다시 브리핑을 열어 “오독·오보”라며 ‘언론 탓’으로 돌렸다”고 지적했다.
또 “더 심각한 것은 대통령실 대변인실이 강 대변인의 ‘원칙적 공감’ 발언을 브리핑 속기록에서 삭제·수정했다는 점”이라며 “기자들의 반발이 있자 이 부분을 다시 포함해 속기록을 공지했지만, 대변인실 속기록은 대통령기록물로 보존되는 자료다. 그럼에도 실제 발언을 삭제·수정했다는 것은 은폐 시도라는 비판을 피할 수 없다”고 주장했다.
최 수석대변인은 “대통령실의 메시지는 곧 대통령의 뜻이다. 무엇보다 헌법과 법치에 직결된 사안일수록 그 무게는 막중하다. 그런데 말을 내고 번복하며, 책임까지 언론에 돌리는 태도는 신뢰를 스스로 무너뜨리는 일”이라고 꼬집었다.
이어 “이재명 대통령은 이번에도 온정주의로 감싸서는 안 된다. 강 대변인을 즉각 해임하고, 메시지 라인을 전면 재정비해야 한다”며 “대통령실의 입장은 분명하고 단호해야 한다. ‘번복, 남 탓 변명’은 더 이상 용납될 수 없다”고 말했다.
그러면서 최 수석대변인은 “이재명 대통령은 강 대변인을 즉각 해임하라”고 강조했다.
앞서 전날 대통령실 강 대변인은 브리핑에서 여당의 조희대 대법원장 사퇴 요구에 대해 “시대적, 국민적 요구가 있다면 임명된 권한(사법부)으로서 그 개연성과 이유를 돌이켜 봐야 할 필요가 있지 않느냐는 점에 아주 원칙적으로 공감하고 있다”고 밝힌 바 있다.
이후 대통령실이 여당의 조 대법원장 사퇴 촉구에 공감하고 있다는 뜻으로 해석돼 논란이 불거졌다. 이에 강 대변인은 다시 브리핑을 열고 “대통령실의 입장이 특별히 있는 것은 아니다. 선출 권력에 대한 존중을 강조한 것”이라며 해명했다. 이어 “(대법원장 사퇴에 대한 공감 발언은) 맥락 취지를 오독한 것”이라고 덧붙였다.
이와 관련해 국민의힘은 “사법부 독립을 뿌리부터 흔드는 위험천만한 태도”라고 비판했다. 장동혁 대표는 “대통령이 본인의 재판을 위해서 현직 대법원장을 향해 사퇴하라고 외치는 민주당의 저열한 목소리에 원칙적으로 공감한다고 표현했다면 명백한 탄핵 사유”라며 직격했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
