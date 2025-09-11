장동혁 “3권분립 아닌 3통분립…용산 이재명·여의도 정청래·충정로 김어준”

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령 취임 100일 기자회견에 대해 “용산 대통령 이재명, 여의도 대통령 정청래, 충정로 대통령 김어준. 삼권분립의 시대가 아니라 삼통분립의 시대를 열었다”고 혹평했다.
장 대표는 11일 오후 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 “헌법 제1조1항에 규정된 민주공화국을 ‘민주당 공화국’으로 만드는 시간이었다. 회복의 100일이 아니라 파괴의 100일”이라며 이같이 말했다.
그는 “100일이 지난 지금 보이는 현실은 삼권분립이 아니라 삼통분립”이라며 “원내대표의 말을 당대표가 뒤집고 당대표는 결국 누군가에 의해서 조종되고 있는 것이 아닌지 합리적 의심이 든다”고 했다.
장 대표는 “이재명 정권은 반경제·반자유·반민생·반민주 반(反)4 정권”이라며 “진짜 성장 미래 성장을 원하는 국민들의 염원을 그대로 반사시켜버리는 정권”이라고 주장했다.
또 “문재인 정권이 국가채무 1000조 시대를 열었듯이 이재명 정권은 나라 빚 2000조원 공화국을 열려 한다. 하루살이 경제학으로 하루 먹고 살다 죽을 것처럼 나라를 운영하고 있다”고도 비판했다.
그는 “대통령이 있어야 할 곳엔 대통령이 보이지 않고, 없어도 될 자리에만 대통령이 보인다. 대통령이 나서서 해결해야 할 문제들에 대해선 뒤에 숨어 있다가 누군가 해결하면 숟가락 얹기 바쁘다. 정부 부처의 담당 공무원이 충분히 해결할 문제에 대해서는 대통령이 나서서 마치 모든 걸 해결하는 것처럼 숟가락 얹기 바쁘다”고 강조했다.
이어 “이 대통령은 지금 100일이 지나서 아무 것도 한 것이 없고 사실상 손에 잡히는 것이 없는데도 무언가 있는 것처럼 밥상을 차려놓고 숟가락 얹기 바쁜 숟가락 대통령”이라고 덧붙였다.
장 대표는 최근 벌어진 미국 조지아주 근로자 구금 사태를 언급하며 “어떻게든 취임 100일 기자회견상에 올려서 제대로 뭔가 해낸 것처럼 하려고 계속 입장을 내놨지만 결국 10일 비행기에 오르지 못했다”며 “아직도 언제쯤 비행기에 오를지 자진출국인지 추방인지도 알지 못 한다”고 했다.
그러면서 “이재명 정부는 항상 이런 식이다. 없는 걸 있는 것처럼, 있는 건 크게 부풀리고, 불리한 건 없는 것처럼 불리한 게 보이려고 하면 보일 듯 말 듯 안개처럼 흐리기에 바쁘다”고 주장했다.
끝으로 장 대표는 “미국에서 뭘 받아왔는지, 코스피5000은 어디로 갔는지, 기업들은 대한민국을 떠나려 하고 대한민국에서 질식할 것 같다고 아우성치고 있는데 대통령은 어떤 대책을 갖고 있는지 국민들이 묻는다. 대통령답게 앞에 나와서 모든 것을 국민들께 소상히 밝히라”고 촉구했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
