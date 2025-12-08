野내부 “당심 70%룰, 민심역행 자해” 공개 반발

계엄 사과 연판장 주도 이성권 반기
중진들 “2월 설, 노선변경 데드라인”
장동혁은 “꿋꿋하게 갈 것” 거리둬
12·3 비상계엄에 대한 사과를 거부한 국민의힘 장동혁 대표를 향한 지방선거 전략 및 당 노선 수정 요구가 당 안팎에서 확산되고 있다. 장 대표를 만난 일부 중진 의원들은 ‘내년 2월 설 명절 전’을 데드라인으로 제시하며 중도 확장을 위한 당 노선 전환을 주문한 것으로 알려졌다.
국민의힘 재선 이성권 의원은 7일 “국민의힘은 내년 지방선거 경선에서 당원 투표 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 상향해 당원의 목소리를 더 키우려 한다”며 “당원 투표 비율을 높이는 결정을 하는 것은 민심에 역행하는 ‘정치적 자해행위’나 다름없다”고 밝혔다. 오세훈 서울시장과 당내 수도권 최다선(5선)인 윤상현 의원 등에 이어 비상계엄 사과 연판장을 주도한 이 의원이 공개적으로 공천 룰 개정에 반기를 든 것. 계파색이 옅은 재선 김미애 의원도 이날 “정당은 팬덤이 아니라 국민을 향해야 한다”고 말했다. 앞서 국민의힘 지방선거총괄기획단(위원장 나경원 의원)은 경선 룰 개정을 추진하면서 당원 투표 50%, 일반인 여론조사 50%인 현재 경선 룰을 당원 70%, 일반인 여론조사 30%로 변경하는 방안을 제안했다. 이에 대해 장 대표는 찬성 입장을 밝혔다.
당내에서는 장 대표를 향한 노선 변경 압박도 거세지고 있다. 영남 3선인 윤한홍 의원이 5일 공개 회의 석상에서 장 대표를 비판한 데 이어 중진들의 우려가 커지고 있는 것. 장 대표는 5일 국회 의원회관에서 중진인 김기현(5선), 김태호 안철수(이상 4선) 의원 등을 개별적으로 만나 의견을 청취한 것으로 알려졌다. 일부 의원들은 ‘내년 2월 설 명절 전’을 데드라인으로 거론하며 노선 변화를 장 대표에게 주문한 것으로 전해졌다. 또 ‘중도층에 호소할 수 있는 확장성이 필요하다’ ‘윤한홍 의원의 비판을 잘 새겨들어야 한다’는 등의 얘기도 오갔다고 한다.
장 대표는 당내 의원들과의 접촉은 늘렸지만 노선 변화에는 거리를 뒀다. 장 대표는 6일 보수 유튜브에 출연해 “(저에 대한) 비판은 두렵지 않다”며 “어떤 경우에도 실망시켜 드리지 않고 앞으로 꿋꿋하게 나아가겠다”고 말했다. 장 대표는 이번 주 오·만찬과 티타임 등을 통해 개별 의원들과 만나 당내 여론을 수렴할 계획이다.
댓글 0