장동혁 “李 지시라면 무조건 따르던 민주, 특별감찰관은 뭉개”

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화하고 있다. 2025.12.8/뉴스1

국민의힘 송언석 원내대표는 김건희 특검을 향해 “통일교가 민주당 의원 2명에게 수천만 원의 금품을 제공하고 15명의 정치인이 금품수수에 연루됐다는 구체적인 진술이 있음에도 이를 수사하지 않고 덮어버렸다”며 편파 수사라고 비판했다.