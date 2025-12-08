기상 악화로 축소된 LPGA투어 Q시리즈…이동은, 풀시드 기회 잡았다

미국여자프로골프(LPGA)투어 퀄리파잉(Q) 시리즈 파이널 스테이지가 기상 악화 여파로 기존 90홀(5라운드)에서 72홀(4라운드)로 축소 운영 된다.
LPGA투어 사무국은 8일 공식 홈페이지를 통해 “Q 시리즈 파이널 3라운드가 경기를 진행할 수 없는 코스 상태로 인해 중단됐다가 약 5시간 후 재개됐다”면서 “9일까지 대회를 마치기 위해 올 시즌 Q 시리즈 파이널 스테이지를 72홀로 줄이기로 했다”고 알렸다.
이번 Q 시리즈 파이널 스테이지는 미국 앨라배마주 모빌의 매그놀리아 그로브에서 5일부터 닷새 동안 90홀 경기로 진행될 예정이었다. 매그놀리아 그로브 내 폴스 코스(파71)와 크로싱스 코스(파72)에서 2라운드씩 경기한 뒤 상위 65명이 크로싱스 코스에서 최종 라운드를 치러 상위 25위까지 2026시즌 LPGA투어 출전권을 획득할 예정이었다.
하지만 첫 날부터 악천후로 코스 상태가 좋지 않아 일정이 하루씩 미뤄지더니 결국 대회 축소가 결정됐다. LPGA투어 사무국은 “대회가 72홀로 축소되면서 컷오프가 없어졌다. 경기 종료 시점의 상위 25명에게 2026시즌 LPGA투어 풀시드가 주어진다”고 전했다.
대회 축소 결정으로 인해 공동 4위를 달리고 있는 이동은(21)의 풀시드 확보 가능성이 높아졌다. 이동은은 3라운드까지 중간합계 8언더파를 기록 중이다. 현재 공동 27위가 2언더파로 이동은이 6타 앞서 있다. 하위권으로 처져 있는 방신실(21)은 위기를 맞았다. 컷오프에 대한 부담은 사라졌지만 3라운드까지 중간합계 5오버파로 공동 94위에 머물러 있기 때문이다.
