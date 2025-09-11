동아일보

李대통령, 軍 폭발사고에 “철저히 조사하고 재발방지책 마련”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 11일 09시 17분

이재명 대통령이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제40회 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.9.2. 대통령실 제공
이재명 대통령은 11일 군부대에서 훈련 중 발생한 모의탄 폭발 사고와 관련해 “군 당국은 사고 경위를 철저히 조사해 원인을 밝히고, 국가를 위해 헌신하는 장병들에게 다시는 이런 사고가 발생하지 않도록 재발 방지책을 마련하라”고 지시했다.

이 대통령은 이날 페이스북에서 “이 사고로 큰 충격을 받은 부상 장병과 가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 이같이 밝혔다.

이어 “국가는 훈련 중 부상한 군인의 치료와 그 가족의 돌봄을 책임질 의무가 있다”며 “정부는 부상 장병들이 최상의 치료를 받을 수 있도록 끝까지 책임지고 가족에 대한 지원에도 최선을 다하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 “정부 차원에서도 재발 방지와 안전대책 마련에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

전날 오후 경기도 파주시의 한 육군 포병부대에서 훈련 중 모의탄이 폭발해 군인 10명이 부상을 당했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
