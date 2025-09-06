정부, 美 조지아주 한국인 300여명 구금에 긴급대책회의

정부는 미국 당국이 우리 기업의 현지 공장 건설 현장에서 한국인 등 470여 명을 불법 체류 혐의로 체포한 것과 관련해 6일 긴급 대책회의를 연다.
외교부는 이날 오후 4시 30분 정부서울청사에서 재외국민보호대책본부 본부-공관 합동대책회의를 개최할 예정이라고 밝혔다. 회의에는 조현 외교부 장관을 비롯해 박윤주 1차관, 김진아 2차관, 관련 실국장 등이 참석한다.
미국 이민당국은 4일(현지시간) 조지아주 현대차-LG에너지솔루션(LG엔솔) 배터리 공장건설 현장을 급습해 불법 체류 혐의로 475여 명을 체포했다. 이 중 약 300명이 한국인으로 확인됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이와 관련해 “할 일을 한 것뿐”이라고 반응했다. 하지만 현지에서는 “한국 망신주기” 등 부정적 반응이 이어지고 있다.
외교부는 전날 브리핑에서 “미국의 법 집행 과정에서 우리 투자업체의 경제 활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해돼선 안 될 것”이라며 “주미국대사관 총영사와 주애틀랜타총영사관의 영사를 현장에 급파하고, 현지 공관을 중심으로 현장 대책반을 출범시킬 것을 지시하는 등 적극 대처 중”이라고 설명했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
