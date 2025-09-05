조국당 “성비위 2건 모두 외부기관이 조사해 가해자 중징계”

조국혁신당 김선민 대표 권한대행이 5일 성비위 및 직장 내 괴롭힘 사건과 관련해 “(피해자들의) 피해 회복이 이뤄질 때까지 노력하겠다”고 밝혔다. 또 “앞으로도 성비위 및 괴롭힘 등에 대해선 무관용의 원칙으로 단호하게 대응할 것”이라고 했다.
김 대행은 이날 오전 국회에서 열린 조국당 지도부 기자간담회에서 “강미정 대변인을 포함해 피해자 여러분께 위로의 말씀을 드린다”며 이같이 말했다. 조국당 지도부는 사건 처리 과정을 설명하기 전 “다시 한 번 사죄 말씀드린다”며 자리에서 일어나 90도로 허리를 숙였다. 강 대변인은 전날 “당이 피해자 절규를 외면했다”며 탈당 의사를 밝혔다. 당이 적시에 제대로 된 대응을 하지 않았다는 게 강 대변인의 설명이다.
하지만 김 대행은 “당은 피해자 요청에 따라 외부기관과 위원의 판단을 중심으로 철저하게 공적 절차대로 진행하고자 노력했다”고 강조했다. 김 대행에 따르면 지난해 4월 조국당에는 성비위 사건 2건이 접수됐다. 각각 피해자·가해자가 1명씩으로 모두 서로 다른 인물이라고 한다. 괴롭힘 사건은 1명이 다수를 가해자로 지목한 것으로 전해졌다. 김 대행은 “(성비위) 2건 조사 모두 외부기관에 위임했다”고 밝혔다. 괴롭힘 사건은 초기 당내 기구인 인사위원회에서 조사를 진행했고, 피해자 측에 외부기관 조사 의향을 묻고 협의를 거쳐 노무법인을 선정했다고 김 대행은 설명했다.
그 결과, 성비위 가해자 2명 모두에게 중징계가 내려졌다. 조국당 징계 수위는 ‘경고-당직정지-당원권정지-제명’ 순이다. 김 대행은 “1명에게는 제명, 또다른 1명에게는 당원권 정지 1년이 적용됐다”고 했다. 이어 “괴롭힘 사건은 11건 신고 가운데 1건은 인용, 10건은 기각됐다”며 “외부 조사 결과를 100% 수용해 인용된 사건 1건의 가해자를 감봉 조치했다”고 했다. 노동청의 사건 처리도 당의 판단과 같았다.
김 대행은 “성비위 사건 특성상 많은 사람이 알수록 2차 가해 우려가 높다는 건 국민들도 잘 알고 계실 것”이라며 “당원들께는 조치 과정에 대해 문자 메시지와 간담회 등을 통해 알려왔다”고 했다. 그러면서 “앞으로도 성비위 사건과 직장 내 괴롭힘 등에 대해선 무관용의 원칙으로 단호하게 대응하겠다”고 약속했다.
한편 강 대변인은 전날 조국당 조국 혁신정책연구원장이 출소한 뒤에도 상황은 바뀌지 않았다는 취지로 말했다. 그는 “우리는 (조 원장) 사면 이후 당이 제자리를 찾고 바로잡힐 날을 기다렸다”며 “그러나 이제는 깨달았다. 더는 기다릴 필요가 없다는 것을 말이다”라고 했다. 이에 조 원장은 같은 날 밤 늦게 페이스북에 “큰 상처를 받으신 피해자분들께 깊은 위로를 전한다”며 “미진한 점이 없는지 살피겠다. 관용 없는 처벌과 온전한 피해 회복의 제도화를 위해 노력해 나가겠다”고 밝혔다.
