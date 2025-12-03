광주 범여권 8명-대구 국힘 10명 물망… 텃밭선 집안싸움

[6·3 지방선거 6개월 앞으로]
내년 지방선거를 앞두고 여야의 ‘텃밭’인 호남과 대구·경북(TK)에서는 치열한 내부 경쟁이 벌어지고 있다. 광주에서는 범여권 후보만 8명이 거론되고 있으며 현재 시장이 공석인 대구에서도 국민의힘 소속 후보 10여 명이 물망에 오르고 있다.
광주시장 강기정 vs 민형배 양강구도
‘공석’ 대구시장 주호영-이진숙 거론
더불어민주당이 강세인 광주에서는 강기정 광주시장과 광주 유일 재선 의원인 민형배 의원의 양강 구도가 형성돼 있다. 초선의 정준호 의원과 문인 광주 북구청장, 이병훈 당 호남발전특위 수석부위원장, 이형석 전 의원 등도 후보군이다. 조국혁신당에서는 광주가 고향인 서왕진 원내대표의 출마 가능성이 점쳐진다.
전남에선 현역인 김영록 전남도지사를 상대로 다선 의원들이 도전장을 내민 상태다. 4선인 이개호 의원과 3선의 신정훈 주철현 의원이 지역 활동에 전념하며 선거를 준비 중인 것으로 전해졌다. 3선인 서삼석 최고위원도 출마를 검토했지만 불출마를 선언하면서 서 최고위원이 어떤 후보를 지지하느냐에 따라 경선 결과도 요동칠 것으로 전망된다.
전북에선 현역인 김관영 전북도지사와 송하진 전 전북도지사의 최측근으로 분류되는 이원택 의원 간의 대결 구도가 돋보인다. 3선 의원인 안호영 국회 기후에너지환경노동위원장과 3선 제한이 걸린 정헌율 익산시장도 출마할 가능성이 있다.
제주에선 오영훈 제주도지사를 상대로 민주당 소속 3선의 위성곤 의원과 초선의 문대림 의원 등의 출마 가능성이 점쳐진다. 국민의힘에선 문성유 전 캠코 사장과 장성철 전 제주도당위원장, 김승욱 제주을 당협위원장 등이 출마를 저울질 중인 것으로 전해졌다.
야권의 심장부인 대구에선 홍준표 전 시장의 사퇴로 공석인 시장 자리를 놓고 현재 국회 최다선 중 한 명인 6선의 주호영 국회부의장과 4선의 김상훈 윤재옥 의원, 3선의 추경호, 초선의 유영하 최은석 의원 등의 출마설이 나온다. 이재명 정부에서 교체된 이진숙 전 방송통신위원장의 출마 가능성도 꾸준히 제기되고 있다.
경북은 현직 이철우 경북도지사가 연임 의지를 보이는 가운데 국민의힘 김석기 김정재 송언석 이만희 임이자(이상 3선) 등 중진 의원들이 하마평에 오르고 있다. 원외에선 대선에서 국민의힘 김문수 후보의 비서실장을 맡았던 김재원 최고위원과 최경환 전 경제부총리, 강석호 전 의원, 이강덕 포항시장 등이 후보로 거론된다.
이채완 기자 chaewani@donga.com
이승우 기자 suwoong2@donga.com
