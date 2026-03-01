3·1운동 107주년… ‘룩스’가 비춘 독립영웅들

  • 동아일보

107주년 3·1절을 맞은 1일 오후 서울 종로구 동아미디어센터에 설치된 국내 최대 규모의 미디어 사이니지 ‘룩스(LUUX)’를 통해 독립운동가의 사진을 인공지능(AI)으로 재가공한 컬러 영상이 송출되고 있다.

#3·1운동#107주년#독립영웅#룩스#컬러 영상
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

