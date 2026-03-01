본문으로 바로가기
사회
3·1운동 107주년… ‘룩스’가 비춘 독립영웅들
2026-03-02 01:40
2026년 3월 2일 01시 40분
장승윤 기자
107주년 3·1절을 맞은 1일 오후 서울 종로구 동아미디어센터에 설치된 국내 최대 규모의 미디어 사이니지 ‘룩스(LUUX)’를 통해 독립운동가의 사진을 인공지능(AI)으로 재가공한 컬러 영상이 송출되고 있다.
#3·1운동
#107주년
#독립영웅
#룩스
#컬러 영상
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
