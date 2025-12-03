조국 “국힘은 내란주요임무종사당…윤어게인 세력, 좀비처럼 다녀“

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 3일 10시 59분

글자크기 설정

조국 조국혁신당 대표가 3일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 최고위원회-의원총회 연석회의에서 발언하고 있다. 2025.12.3/뉴스1
조국 조국혁신당 대표가 3일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 최고위원회-의원총회 연석회의에서 발언하고 있다. 2025.12.3/뉴스1
조국 조국혁신당 대표는 12·3 비상계엄 1주년인 3일 국민의힘을 겨냥해 “내란 주요 임무 종사당(黨)”이라며 “윤어게인 무리들이 좀비처럼 돌아다닌다”고 비판했다. 그는 “내년 지방선거에서, 2028년 총선에서 차례차례 국민의힘을 격퇴하겠다”고 말했다.

조 대표는 이날 국회 본관 로텐더홀에서 열린 최고위원회의 겸 의원총회 연석회의에서 “국민의힘은 ‘내란 주요 임무 종사당’ 역할을 하고 있고 ‘윤(尹) 어게인’ 무리, 부정선거 음모론자, 뉴라이트 친일 파쇼들은 좀비처럼 돌아다닌다”며 이같이 밝혔다.

그는 또 혁신당이 당으로는 처음으로 윤석열 전 대통령 탄핵 집회를 개최했다는 것 등을 언급하며 “윤석열 독재정권의 격퇴 선봉에 섰다고 감히 자부한다”며 “혁신당은 지치지도 머뭇거리지도 않겠다”고 강조했다.

한편 서왕진 원내대표는 회의에서 “극우 내란 세력에게 반드시 파산을 선고하겠다”며 “위헌 정당 국민의힘을 해산시키겠다”고 말했다.

#조국혁신당#국민의힘#내란#비상계엄#탄핵 집회#지방선거#내란 세력
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스