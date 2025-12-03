조국 “국힘은 내란주요임무종사당…윤어게인 세력, 좀비처럼 다녀“

조국 조국혁신당 대표는 12·3 비상계엄 1주년인 3일 국민의힘을 겨냥해 “내란 주요 임무 종사당(黨)”이라며 “윤어게인 무리들이 좀비처럼 돌아다닌다”고 비판했다. 그는 “내년 지방선거에서, 2028년 총선에서 차례차례 국민의힘을 격퇴하겠다”고 말했다.
조 대표는 이날 국회 본관 로텐더홀에서 열린 최고위원회의 겸 의원총회 연석회의에서 “국민의힘은 ‘내란 주요 임무 종사당’ 역할을 하고 있고 ‘윤(尹) 어게인’ 무리, 부정선거 음모론자, 뉴라이트 친일 파쇼들은 좀비처럼 돌아다닌다”며 이같이 밝혔다.
그는 또 혁신당이 당으로는 처음으로 윤석열 전 대통령 탄핵 집회를 개최했다는 것 등을 언급하며 “윤석열 독재정권의 격퇴 선봉에 섰다고 감히 자부한다”며 “혁신당은 지치지도 머뭇거리지도 않겠다”고 강조했다.
한편 서왕진 원내대표는 회의에서 “극우 내란 세력에게 반드시 파산을 선고하겠다”며 “위헌 정당 국민의힘을 해산시키겠다”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
