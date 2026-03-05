조국 “2인 선거구제 도입해야 공천헌금 사라져”

조국혁신당 조국 대표는 5일 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원 등의 공천헌금 의혹을 지적하며 2인 선거구제 개혁을 더불어민주당에 요구했다.
조국 대표는 이날 페이스북에 “내란은 격퇴됐지만, 극우내란정치세력은 여전히 존재하고 있다. 만약 현재의 선거제도로 6.3지방선거를 치르게 되면 이들은 잔존할 수밖에 없을 것”이라고 밝혔다.
조 대표는 ‘내란세력’을 막기 위해 6·3 지방선거가 시작되기 전 선거법을 개정해야 한다고 주장했다. 그러면서 2인 선거구제 개혁을 거론했다.
그는 “2018년 이재명 대통령은 성남시장 시절에 ‘2인 선거구제로 공천만 받으면 살인마도 당선이 되고, 공자님도 낙선을 한다’라고 했다”며 “집권 민주당은 2018년 이재명 성남시장의 문제 제기를 받아들여야 한다”고 말했다.
2인 선거구제는 통상 기초의원(구·시·군의원) 선거에서 1, 2위 득표자를 모두 뽑는 방식이다. 따라서 거대 정당인 더불어민주당과 국민의힘 소속 인물이 당선될 가능성이 커 소수 정당 입장에선 ‘불리한 선거 제도’라는 비판을 내놓고 있다.
조 대표는 선거제도 개혁의 필요성을 강조하기 위해 민주당 내 공천헌금 의혹까지 거론했다. 조 대표는 “최근에 서울시의원 공천을 둘러싸고, 민주당 현역의원과 시의원 사이에서 1억 돈 공천이 문제가 되어 두분 다 구속됐다. 이런 부패 끝장내야 한다”며 “이런 부패를 끝장내기 위해서도 정치개혁이 이루어져야 한다”고 말했다.
