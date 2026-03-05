‘원조 친명’ 김병욱, 성남시장 출사표…“성남을 경제수도로”

원조 친명(친이재명)으로 꼽히는 김병욱 전 대통령정무비서관이 “이재명 대통령과 완벽한 ‘원팀’으로 성남을 명실상부한 경제 수도로 만들겠다”며 5일 성남시장 출사표를 던졌다.
김 전 비서관은 5일 경기 성남시 분당구 판교역 앞에서 출마 기자회견을 열고 “이 대통령의 실용주의 철학을 계승해 성남에 최적화된 ‘김병욱 표’ 실용주의를 만들어 가겠다”고 밝혔다. 이 대통령의 핵심 측근 의원 모임인 ‘7인회’ 출신인 김 전 비서관은 여권 내 금융 전문가이자 중도 보수 성향으로 분류돼 민주당의 험지인 성남 분당을에서 20·21대 재선 국회의원을 지낸 바 있다.
19대 대선부터 이 대통령을 지원한 김 전 비서관은 20대 대선에선 이 대통령 지지 의원 모임인 ‘대한민국 성장과 공정 포럼(성공포럼)’을 발족시키는 등 이 대통령이 민주당 주류로 발돋움할 수 있도록 역할을 했다는 평가도 받고 있다. 김 전 비서관은 선거 사무실도 이 대통령이 2010년과 2014년 성남시장에 출마했을 당시 사용했던 곳에 꾸렸다.
김 전 비서관은 “김병욱은 검증된 일꾼”이라며 “재선 국회의원으로서 국회 예산과 입법을 다뤘고 이재명 정부 국정기획위원과 정무비서관 역임하며 국가 큰 그림 설계하고 실행했다. 중앙정부와 깊이 있게 소통하며 쌓아온 이 모든 국정 경험과 네트워크를 오직 성남을 위해 온전히 쏟아붓겠다”고 했다.
김 전 비서관은 “인공지능(AI)을 성남의 강력한 핵심 성장 동력으로 삼겠다”고 강조했다. 그는 “성남은 AI 산업의 무한한 잠재력을 지니고 있다”며 “기업의 기술, 마케팅 지원, 규제 완화 등 빈틈없는 산업생태계를 구축해 판교테크노밸리를 중심으로 성남형 실리콘밸리 구현해 나갈 것”이라고 말했다.
신상진 현 성남시장을 향한 견제구도 날렸다. 김 전 비서관은 “지난 3년은 현재에 안주하며 미래를 놓쳐버린 시간”이라며 “미래 경제와 첨단산업을 선도해야 할 1등 도시에 효능감 있는 정책이 실종됐고, 책임회피와 결정 지연으로 빚어진 행정 비효율은 대한민국을 이끌던 성남을 멈춰있는 도시로 전락시켰다”고 비판했다.
김 전 비서관은 이어 “이번 시장 임기 4년은 대통령 임기와 온전히 궤를 같이 하고 있다”며 “이재명 정부의 성공적인 국정운영을 가장 든든하게 뒷받침하기 위해 성남의 행정은 완전히 달라져야 한다. 지금은 이 대통령과 성남시장이 원팀으로 뛰는 4년 만들 절호의 기회”라고 재차 강조했다.
