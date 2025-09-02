신동욱 “차라리 尹 CCTV 공개하자…與만 열람뒤 거짓말”

국민의힘 신동욱 수석 최고위원이 2일 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 과정이 담긴 서울구치소 폐쇄회로(CC)TV 영상을 차라리 공개하자고 밝혔다. 더불어민주당 일부 의원들이 영상을 열람한 뒤 일부 내용을 잇달아 언론에 전하자 차라리 전부 공개해 판단을 받자고 맞받아친 것이다.
신 의원은 이날 SBS라디오 인터뷰에서 “‘인권침해한 게 없다’는 특검의 주장을 국민들이 안 믿으니까 민주당 의원들이 가서 보고 없다고 했다. 저는 이것도 거짓말이라고 생각한다”며 이같이 밝혔다.
그는 “본인들은 보고, 왜 국민들에겐 안 보여주냐, 이것이 국민들의 알권리를 충족시키는 것이냐, 정성호 법무부 장관은 왜 또 보여줄 수 없다고 얘기하냐”며 “지금까지 온갖 인격침해적 발언을 다 해놓고 이러는 건 앞뒤가 맞지 않다. 공개하라”고 요구했다.
그러면서 “민주당 의원들만 보고 본인들 입맛에 맞는 설명만 하는 건 반민주적”이라며 “CCTV 공개에 대해 윤 전 대통령 측 변호인들이 동의할지 모르겠지만 이 정도 되면 다 보여주고 공개하는 게 맞다”고 했다.
다만 신 의원은 당 차원에서 CCTV 공개를 요구할 것인지에 대해서는 “한번 논의해 보겠다”고 했다.
