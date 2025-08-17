‘골든타임’ 이국종이 직접 쓴 李대통령 임명장, 내용 봤더니…

이국종 국군대전병원장이 이재명 대통령에게 건넨 ‘국민 임명장’의 내용이 화제를 모으고 있다.
이달 15일 서울 세종대로 광화문 광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 ‘광복80년, 국민 주권으로 미래를 세우다’ 행사에서는 국민 대표 80명이 원형 무대에 올라 자신이 직접 쓴 ‘빛의 임명장’을 대형 큐브에 거치했다.
국민 대표에는 이국종 국군대전병원장도 포함됐다. 이 병원장은 2011년 ‘아덴만 여명작전’에서 총상을 입은 석해균 선장을 치료해 주목을 받았다. 아주대병원 외상외과 교수와 권역외상센터장 등을 역임했으며, 닥터헬기 도입 등 국내 응급의료체계 개선에도 기여했다는 평가를 받는다.
이 병원장은 임명장에서 이 대통령에 대해 “평생에 걸쳐 난관을 돌파해 낸 능력과 신념으로 경기도의 행정책임자로서 좋은 일들을 많이 했다”고 적었다.
이어 “이제 더 크고 어려운 임무를 수행해야 하니 이승만 대통령부터 시작된 모든 전임 국정 수반들의 단점을 극복하고 장점만을 받아 계승해 한국 사회를 선진화시켜서 번영의 다음 세대를 만들어갈 수 있도록 이 사람을 대한민국의 대통령으로 임명한다”고 했다.
이 병원장 외에도 광복군 독립운동가였던 목연욱 지사의 아들 목장균 광복회원, 이연수 NC AI(인공지능) 대표, 하가영 영화감독 등이 이 대통령 부부와 함께 임명장을 큐브 위에 올렸다. 대통령실은 ‘빛의 임명장’을 용산 대통령실 청사로 옮겨 전시할 계획이다.
이 대통령은 국민임명식에서 ‘국민께 드리는 편지’를 낭독하며 “국민이 잘 사는 것이 대한민국이 잘 사는 길”이라며 “대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서 오직 국민만 믿고 국민이 주인인 나라, 모두가 행복한 대한민국을 향해 힘껏 성큼성큼 걸어 나아가겠다”고 말했다.
