李 “北 체제 존중, 어떤 흡수통일도 추구 안할것”

80주년 광복절 경축사서 “공동 성장”
“9·19군사합의 선제적-단계적 복원”
남북대화 복원 위한 정책 추진 의지
日엔 “상생협력, 과거사는 직시해야”
이재명 대통령은 15일 광복절 경축사에서 “현재 북측의 체제를 존중하고 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것”이라며 “일체의 적대 행위를 할 뜻도 없음을 분명히 밝힌다”고 말했다. 이 대통령은 북한의 거부에도 9·19 남북 군사합의 복원을 추진하는 것은 물론 남북 경제협력 재개를 통한 공동 성장을 제안했다.
이 대통령은 이날 서울 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에서 “남과 북은 원수가 아니다”라며 “앞으로도 우리 정부는 실질적 긴장 완화와 신뢰 회복을 위한 조치를 일관되게 취해 나갈 것”이라고 말했다. ‘적대적 두 국가론’의 헌법 수록을 예고한 북한 김정은 국무위원장의 동생 김여정 노동당 부부장이 이재명 정부 정책에 대해 “흡수통일의 망상”, “허망한 개꿈”이라고 비난했지만 남북 대화 복원을 위한 정책을 계속 추진하겠다는 뜻을 분명히 한 것.
이 대통령은 “‘9·19 남북 군사합의’를 선제적으로 그리고 단계적으로 복원해 나가겠다”며 “기존 (남북 간) 합의를 존중하고 가능한 사안은 곧바로 이행해 나갈 것”이라고 했다. 북한의 호응이 없더라도 군사분계선 인근에서 군사 훈련을 중단하고 무인기 등의 비행을 금지하는 9·19 남북 군사합의를 먼저 복원할 수 있다는 뜻을 내비친 것. 북한은 2023년 11월 문재인 정부 당시 체결한 9·19 남북 군사합의 전면 파기를 선언한 바 있다.
이 대통령은 또 “광복 80주년인 올해가 대립과 적대의 시대를 끝내고, 평화 공존과 공동 성장의 한반도 새 시대를 함께 열어갈 적기”라며 “남북 주민의 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 교류 협력 기반 회복, 그리고 공동 성장 여건 마련에 나서겠다”고 말했다.
이 대통령은 한일 관계에 대해선 “일본은 마당을 같이 쓰는 우리의 이웃이자 경제 발전에 있어 떼놓고 생각할 수 없는 중요한 동반자”라고 강조했다. 이어 “국익 중심 실용외교의 원칙으로 셔틀외교를 통해 자주 만나고 솔직히 대화하면서 일본과 미래지향적인 상생 협력의 길을 모색하겠다”며 “일본 정부가 과거의 아픈 역사를 직시하고 양국 간 신뢰가 훼손되지 않게 노력해 줄 것으로 기대한다”고 말했다. 23일 일본 방문을 앞두고 과거사 현안을 직접 언급하지 않으면서 경제·안보 협력 강화 방침을 강조한 것이다.
